wirSiegen-Ausflugstipp: Burg Eltz in Rheinland-Pfalz

(wS/red) Kreuztal/Koblenz 18.09.2022 | Etwa 130 KM von Siegen entfernt liegt die sehenswerte, historische Burg Eltz. Wir waren diese Wochen dort und möchten unseren Lesern dieses „Märchen aus Stein“ gerne etwas näher vorstellen.

Über einen langen Zeitraum hinweg, nämlich von 1961 bis 1995, zierte sie sogar den 500 DM Schein. Wer sich dem imposanten und idyllisch gelegenen Gebäude nähert, ist sofort fasziniert. Besonders die acht bis zu 35 Meter hohen Wohntürme mit den vielen Erkern und Spitzen beherrschen das Bild. Diese Ritterburg aus dem Mittelalter entspricht tatsächlich genau den Vorstellungen, die man sich von einer solchen im Allgemeinen macht. Durch diverse An- und Umbauten im Laufe der Jahrhunderte, präsentiert sich die Anlage in unterschiedlichen, miteinander kombinierten Baustilen.

Die Einzigartigkeit dieser Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert besteht unter anderem darin, dass sie seit ihrer Errichtung vor mehr als 800 Jahren bis heute stets in Besitz derselben Familie war. Die drei Stämme der Familie Eltz lebten hier auf relativ engem Raum zusammen, was besonders aus der Perspektive des Innenhofes gut zu erkennen ist. Außergewöhnlich ist außerdem, dass das Gebäude nie erobert oder in kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört wurde.

Das eindrucksvolle Kulturdenkmal befindet sich in der Nähe des Ortes Wierschem zwischen Eifel, Mosel und Rhein in Rheinland-Pfalz und thront malerisch auf einem 129 Meter hohen Felsen im Tal des Elzbachs. Der Komplex ist vollständig von Wald umgeben und liegt fernab von jeglichem Verkehrslärm. Zahlreiche Wanderwege durchkreuzen das Gelände, welches teilweise zum Natura 2000 Projekt gehört und mit vielen seltenen einheimischen und ausländischen Baumarten bewachsen ist. Die Gegend, deren Highlight zweifellos die Burg selbst ist, kann beispielsweise auf dem preisgekrönten Traumpfad „Eltzer Burgpanorama“ erwandert werden.

Während der Sommermonate, vom 1. April bis zum 31. Oktober, können die Innenräume mehrmals täglich im Rahmen von rund 45minütigen Führungen besichtigt werden. Das Areal ist auch für den Nachwuchs extrem spannend und die speziell angebotenen Kinderführungen sind unterhaltsam und unbedingt empfehlenswert.

Im Laufe der vielen Jahrhunderte sammelte die Adelsfamilie Eltz unzählige Einrichtungs- und Kunstgegenstände an, die heute der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Beim Betreten des prachtvollen Rittersaales fühlt sich jeder automatisch in die damalige Zeit zurückversetzt, als hier stundenlange Besprechungen, aber auch üppige Ess- und Trinkgelage stattfanden. Schwere Möbel, eine beeindruckende Holzdecke sowie die vielen Rüstungen und der kostbare Waffenfries kennzeichnen diesen wichtigen Raum. Die verschiedenen Wohn-, Schlaf- und auch Schreibzimmer vieler Generationen der Familie Eltz vermitteln ein lebendiges Bild des Alltags im Mittelalter. Im Kaminzimmer verbreitete beispielsweise ein traumhafter und äußerst farbenfroher Majolika Kachelofen ab 1881 angenehme Wärme und sorgt heute für Begeisterung unter den Besuchern.



Die sogenannte Rodendorfer Küche ist im Original und unverändert erhalten und ermöglicht einen aufschlussreichen Vergleich mit den heute üblichen Bedingungen bei der Zubereitung von Mahlzeiten.

Für kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher ist das „Rübenacher Haus“, wo der Rübenacher Zweig der Familie Eltz lebte, ein absolutes Muss. In einem ihrer ehemaligen Wohnräume im Untersaal hängt mit dem Ölgemälde „Madonna mit Kind und Weintraube“ von Lucas Cranach dem Älteren, eine weltberühmte Sehenswürdigkeit.

In diesem Gebäudeteil befindet sich unter anderem seit der Zeit der Romantik die Waffenkammer der Burganlage. Ausgestellt werden neben uralten Schwertern, Musketen, Bögen und Pfeilen auch die ältesten Kanonenbolzen der Welt.

Beim Rundgang durch die prachtvoll verzierten Zimmer und Säle können Objekte aus dem Mobiliar bestaunt werden, die generell nur noch sehr selten erhalten sind und zum großen Teil aus der Zeit des Barock und des Rokoko stammen. Ausgezeichnete Beispiele hierfür sind ein Bett in einem Kinderzimmer aus dem Jahr 1525 sowie ein ebenfalls schon im 16. Jahrhundert hergestelltes Himmelbett in einem Schlafgemach. Das sich daneben befindliche Ankleidezimmer besticht wiederum mit fantastischen Wandmalereien und auch flämische Tapisserien aus dieser Zeit sind bis heute ausgesprochen gut erhalten.

Die Schatzkammer beherbergt eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Deutschlands. Hier können über 500 Meisterwerke aus der Zeit zwischen dem 12. und dem 19. Jahrhundert bestaunt werden. Auf einigen historischen Objekten sind Abbildungen der Burg Eltz zu sehen, die beweisen, dass das Gebäude praktisch unverändert erhalten ist. Erwähnenswert sind auch die beeindruckenden Exemplare von chinesischem und Delfter Porzellan und die kostbaren handgearbeiteten Gold- und Silberwaren.

Nicht verpassen sollte man auch einen architektonisch besonders spektakulären Raum, nämlich den Fahnensaal mit seinem Sternrippengewölbe im Groß Rodendorfer Haus, welcher früher als Kapelle diente.

Für das leibliche Wohl vor oder nach einer Besichtigung sorgen die beiden Selbstbedienungsrestaurants in der Vorburg, von denen aus man als Beigabe noch eine fantastische Aussicht auf die Umgebung genießt.

Die Anreise zur schönsten Burg Deutschlands, wie sie oft genannt wird, kann mit dem eigenen Auto, im Rahmen einer Wanderung, per Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Es ist zu beachten, dass die Entfernung vom Parkplatz zur Burg noch etwa 1,3 Kilometer beträgt. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann für die Strecke einen kostenpflichtigen Shuttle-Bus benutzen.

Die Burg Eltz ist sowohl für Outdoorfreunde, die die wunderschöne Natur der Gegend erleben möchten als auch für geschichts- und kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher ein toller Reisetipp. Da das Areal auch für Kinder ein wahres Paradies ist und das Baudenkmal und die Landschaft fantastische Motive für Fotos sind, steht einem gelungenen Familienausflug, bei dem jede und jeder Spaß hat, nichts entgegen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige