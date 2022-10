Hoffnungsschimmer am Totensonntag – Musikalischer Gottesdienst am Sonntag 20.11.2022 in der Ev. Kirche Freudenberg

(wS/ki) Freudenberg 04.10.2022 | Es geht um Trauer und Klage, um Schmerz und Verzweiflung. Zugleich aber geht es um die zaghafte Zuversicht, um das Vertrauen darauf, dass Dinge sich wandeln können: dass aus der Gottverlassenheit etwas Neues entstehen kann.

Vielleicht scheint ins Dunkle etwas Helles, ein Hoffnungsschimmer, zunächst zart, dann aber mit der verändernden Kraft, sich als Mensch getröstet und getrost auf den Weg zu machen – zurück ins Leben.

Solch ein Hoffnungsschimmer möchte der musikalische Trost-Gottesdienst sein, zu dem die Ev. Kirchengemeinde Freudenberg am Sonntag, 20. November (Totensonntag), 10 Uhr, in die ev. Kirche Freudenberg einlädt.

Genreübergreifende Musik soll erklingen zum Themenkomplex „Trauer und Trost“.

Angefangen von klassischen Klängen von Christoph Willibald Gluck („Reigen seliger Geister“) oder von F.G. Händel („Ombra Mai Fu“) über Choräle wie „In dir ist Freude“ und Popsongs wie „Ich wünsch‘ Dir“ (Sarah Connor), „Fragile“ (Sting), „Zuhaus“ von Sebastian Cuthbert oder Adel Tawils „Ist da jemand“ bis hin zu solchen Liedern, die Erinnerungen an gute Zeiten wecken: das „Yesterday“ der Beatles, ein „Always on your mind“ von Elvis Presley oder das „Tears in Heaven“ von Eric Clapton, der Volkslied- Klassiker „Der Lindenbaum“ oder auch das Kinderlied „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“.

All das wird ergänzt von inspirierenden lyrischen oder auch biblischen Texten und eingeordnet durch einen Predigt-Impuls von Pfarrer Thomas Ijewski.

Die Mitwirkenden sind: Manuela Meyer, Katharina Stahl und Patrick Wirth (Gesang), Juliane Dreisbach (Piano), Sascha Meyer (Gitarre), Tobias Mauksch (Perkussion), Sibylle Schwantag (Querflöte), Anne Haas (Kontrabass), Ute Reimers (Sprecherin) und Dieter Siebel.

Weitere Infos: Ev. Kirchengemeinde Freudenberg, Tel. (02734) 1388, www.kirche-freudenberg.de