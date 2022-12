2.000 Euro für „Dorfgemeinschaft Bürbach e.V.“: Vielfältiges Hilfsangebot für ukrainische Geflüchtete

(wS/bu) Siegen 12.12.2022 | Hilfe bei der Wohnraumsuche und behördlichen Angelegenheiten, Betreuung von Kindern und

Jugendlichen und einen Familien-Sprachkurs – all das und noch viel mehr bietet der

gemeinnützige Verein „Dorfgemeinschaft Bürbach e.V.“ für ukrainische Geflüchtete im ehemaligen

Schulgebäude in Siegen-Bürbach an. Das Ziel: Die Geflüchteten sollen sich im Stadtteil Bürbach

wohl und willkommen fühlen, Kontakte knüpfen und Deutsch lernen können. Außerdem sollen

Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, Gleichaltrige kennenzulernen und in einer

sicheren Umgebung die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

„Über die Einladung nach Bürbach habe ich mich sehr gefreut. Ich bin nicht nur total begeistert von

dem vielfältigen Engagement des Vereins, sondern auch von der hohen Motivation der

Geflüchteten, die deutsche Sprache zu lernen“, so Landrat Andreas Müller. Für den

Sprachunterricht steht dauerhaft eine deutsch sprechende ukrainische Pädagogin als

Dolmetscherin zur Verfügung – und der wird sehr gut angenommen. Darüber hinaus sind weitere

Fachkräfte aus den Bereichen Kita, Schule und Universität ehrenamtlich im Einsatz.

„Die Versorgung, Unterbringung und Betreuung von ukrainischen Hilfebedürftigen wäre ohne

solche Hilfsangebote und all die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht zu bewältigen. Daher

freut es mich sehr, dass wir den Dorfgemeinschaft Bürbach e.V. neben weiteren Vereinen

finanziell unterstützen konnten“, macht der Landrat deutlich. Dem Kreis Siegen-Wittgenstein

standen dafür 20.000 Euro aus einem Förderprogramm des Landes NRW zur Verfügung.

Entsprechende Privatinitiativen, Vereine und Einrichtungen konnten beim Ehrenamtsservice der

Kreisverwaltung formlos einen Antrag auf Fördermittel stellen. 2.000 Euro gingen an den

Dorfgemeinschaft Bürbach e.V.

Mit der Unterstützung des Kreises konnte die Einrichtung eines kindgerechten Spiel- und

Betreuungsraumes umgesetzt werden: Dazu wurden Mobiliar und Spiel-, Lern- und Kreativ-

Materialien angeschafft. Die Räumlichkeiten im ehemaligen Schulgebäude, der große geschützte

Außenbereich, der ehemalige Schulhof mit altem Baumbestand, die nahegelegene Turnhalle und

der Bolzplatz sind ideal für die Umsetzung der vielfältigen Angebote des Vereins und weiterer

Kooperationspartner. Auch über den Förderzeitraum hinaus sollen regelmäßige Zusammenkünfte

organisiert, gemeinsame Feste gefeiert und weiterführende Sprachkurse für die Mütter mit

gleichzeitiger Kinderbetreuung angeboten werden.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein

