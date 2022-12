55-jähriger PKW-Fahrer kommt auf der B236 von Straße ab

(wS/red) Lennestadt 07.12.2022 | Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Grevenbrücker Straße von Germaniahütte in Richtung Grevenbrück. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, prallte gegen eine Wand und blieb auf der Seite liegen. Da der Fahrer sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien konnte und durch den unfall verletzt wurde, rückte die Feuerwehr mit über 40 Einsatzkräfte an. Die Feuerwehr führte eine Patientengerechte Rettung durch und übergab den verletzten Mann an den Rettungsdienst.

Foto: M. Groß / wirSiegen.de