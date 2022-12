Aktion „Spendenwunsch“ 2022 – Sparkasse unterstützt gemeinnützige Vereine in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 09.12.2022 | In der Adventszeit hat die Stadt Hilchenbach mit Unterstützung der Sparkasse Siegen eine schöne Tradition etabliert: Hilchenbacher Vereine und Institutionen, die gemeinnützig tätig sind, werden mit einer Spende unterstützt.

Wer in den Genuss des vorweihnachtlichen Geldgeschenkes kommen wollte, musste sich zuvor mit einem entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung bewerben.

Anschließend packten alle Teilnehmenden das Formular in einen „Spenden- Wunschbeutel“ und hingen es an den Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses.

Dieser war schließlich mit einigen „Spenden-Wunschbeuteln“ geschmückt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, zu der die Stadt Hilchenbach in die Wilhelmsburg eingeladen hatte, durften sich insgesamt 46 Hilchenbacher Vereine, Fördervereine, gemeinnützige Institutionen und soziale Einrichtungen sowie Kirchengemeinden über die finanzielle Bescherung freuen.

Stadtkämmerer Christoph Ermert begrüßte die Vereinsvertreterinnen und -vertreter sowie Tillmann Reusch vom Vorstand der Sparkasse Siegen. Er bedankte sich für die Spende und betonte die Wichtigkeit der Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen. Er unterstrich die Bedeutung der Vereine mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und Vielfalt in Hilchenbach für das Allgemeinwohl der Hilchenbacher Einwohner.

„Die vielen eingegangenen Anträge zeigen einmal mehr, wie viele Menschen sich in Hilchenbach ehrenamtlich engagieren und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt und das Zusammenleben in vielfältiger Art und Weise leisten“, betonte Christoph Ermert. „Deshalb vielen herzlichen Dank an die Sparkasse Siegen für die Spenden und damit für die Möglichkeit, dieses Engagement entsprechend zu würdigen“.

Tillmann Reusch freute sich ebenfalls über die vielen eingegangenen Spendenanträge und überreichte die „Flachgeschenke“ an die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine. Die 46 ausgewählten Gruppen können sich nun jeweils über 300 Euro freuen. Insgesamt standen 13.800 Euro im Spendentopf zur Verfügung.

