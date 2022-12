Der Geist der Weihnacht – Fulminante Blasmusik zum Advent

(wS/hgm) Hilchenbach 14.12.2022 | Adventszeit ist Konzertzeit. Und jetzt, wo das Thema „Corona“ endlich durch ist, geht es

– Gottseidank – wieder los. Eine schlimme Zeit, die u. a. Chöre und Musikvereinen herbe Verluste

bescherte. Nicht nur in finanzieller, sondern auch manch menschlicher Hinsicht. Und wie schön es ist,

unsere Musikvereine wieder zu hören und zu erleben, wurde am vergangenen Sonntagnachmittag

deutlich: Nämlich in der Aula der Carl-Kraemer-Realschule in Hilchenbach, wo das Stadtorchester

Hilchenbach mit seinem Dirigenten Mihai Spanu ein Adventskonzert veranstaltete.

Doch nicht nur das: Um dem Konzert einen gemütlichen Touch zu verpassen, wurde gleichzeitig

schon eine Stunde vorher zusätzlich ein Adventscafé bei Kaffee und Kuchen angeboten. Und wer geht

dann nicht gerne zu einem solchen Konzert, wenn zudem (eine Spende konnte natürlich gegeben

werden) auch noch der Eintritt frei ist?

Einen beschwingt fröhlichen Auftakt machte das Stadtorchester mit dem Titel „eine kleine

Weihnachtsmusik“ – ein Potpourri bekannter Weihnachtslieder. Danach begrüßte – was wohl auf

allen Konzerten so gehandhabt wird -die erste Vorsitzende Sarah Christin Wilder-Fehl die Gäste. Sie

hoffte, dass niemand vor den verschlossenen Türen der örtlichen Kath. Kirche stehen würde, die

aufgrund der Energiekrise in diesem Winter nicht beheizt würde. Man könne sich zwar selbst gut

eingekleidet vor der Kälte schützen, aber letztlich schade dies insbesondere den

Holzblasinstrumenten, und daher habe man das Konzert in die Aula verlegt. Wilder-Fehl, die auch die

Moderation vornahm, begrüßte unter den Gästen den Bürgermeister von Hilchenbach, Kyrillos

Kaioglidis und richtete ein herzliches Willkommen an die Ehrenmitglieder Günter Schneider, Bertold

und Lothar Klein sowie Dagmar Hoffmann.

Und eines passte besonders: Nämlich das knackig-kalte Wetter mit ein bisschen Reif. Der

Weihnachtsklassiker „White Christmas“ nahm dieser Bild auf und verbreitete durch das Orchester in

vorzüglicher Instrumentierung in eher gemächlicher Intonierung eine besinnliche Stimmung.

Anschließend durfte bei „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, eine Weise, die auf ein altes Kirchenlied

zurückgeht, das Publikum auch mitsingen. Gleich fünf Weihnachtslieder sind in der Komposition „The

Spirit of Christmas“ (Der Geist der Weihnacht) enthalten, darunter auch „Herbei, Oh ihr Gläubige“.

Danach kam musikalisch der Weihnachtsmann, der auf den Heiligen Nikolaus zurückgeht: In „Santa

Claus ist comin‘ tot own“ wurde, fröhlich-beschwingt, genau diese Geschichte erzählt. Das Wunder

von Bethlehem präsentierte das Stadtorchester wohl sehr bekannt in „Ihr Kinderlein kommet“, und

zum Abschluss dieses 1. Blockes ging es mit „Sleigh Ride“ auf winterliche Schlittenfahrt – ein

herrliches Orchesterstück. Auffallend war die musikalische Sicherheit der Spielerinnen und Spieler,

die wirklich ihr Bestes gaben. Nach diesem beschwingten Stück war dem Publikum so richtig warm

geworden, und gerne wurde daher von dem reichhaltigen Kuchenbuffet mit Kaffee Gebrauch

gemacht.

Im 2. Block wurde das Publikum mit dem fetzig vorgetragenen Weihnachts-Rocklied aus dem Jahr

1957 regelrecht wachgerüttelt, was Lust auf Weihnachten machte. Es folgte „A Home alone

Christmas, eine Filmmelodie, in der der kleine Kevin über Weihnachten von seiner Familie vergessen

wird, allerlei Unsinn anrichtet, aber heldenhaft das elterliche Haus gegen Einbrecher verteidigt. Zum

Happy End geht es doch noch mit den Eltern in die Weihnachtsferien. Die Lungen trainieren durfte

sich die Zuhörerschaft nochmals bei dem populären Weihnachtslied „Macht hoch die Tür“, wonach

musikalisch in „Rudolph the red-nosed reindeer“ die Geschichte des Rentieres Rudolph erzählt

wurde, das mit seiner rot leuchtenden Nase dem Weihnachtsmann durch die dunkle Nacht leitet. Die

typische Handschrift des Swings trägt die Melodie „All I want for Christmas“, mit welcher 1994 der

amerikanischen Sängerin Mariah Spanu ein Riesenhit gelang, indem sie die Sehnsucht nach einem

geliebten Menschen besingt.

„Happy Christmas“ – Fröhliche Weihnachten – war der letzte Titel mit einem Medley verschiedener

Weihnachtslieder im Swing-Stil des tollen Adventskonzerts; eine Zugabe wurde stürmisch erklatscht.

Sarah Christin Wilder Fehl, die auch als glückliche Mama ihren Nachwuchs präsentierte, dankte dem

Dirigenten Mihai Spanu für seine Geduld und seine musikalische Expertise. – Kein Zweifel: Das

Stadtorchester Hilchenbach bildet kulturell einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt und seine

Darbietungen waren eine gelungene Hommage an den kommenden Gottessohn!

Fotos: Hans-Gerhard Maiwald

