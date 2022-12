Info-Abend für Eltern zur 4. Gesamtschule am Schulstandort Rosterberg

(wS/red) Siegen 06.12.2022 |Zum nächsten Schuljahr 2023/24 startet in der Stadt Siegen eine neue Gesamtschule. Formal ist die vierte Gesamtschule in der Stadt Siegen noch nicht genehmigt, das Anmeldeverfahren ist aber für den Zeitraum vom 20. Januar bis zum 2. Februar 2023 vorgesehen.

Eltern von Schülerinnen und Schülern, die sich für die Gesamtschule als Schulform der weiterführenden Schule entscheiden, haben jetzt die Möglichkeit das Konzept der neuen Schule kennenzulernen. Die Stadt Siegen als Schulträgerin lädt deshalb gemeinsam mit der Schulaufsicht am Donnerstag, 15. Dezember, um 18.00 Uhr zu einem Info-Abend ein. Die Veranstaltung findet statt in der Aula des Schulstandortes Rosterberg (Peter-Paul-Rubens Gymnasium), Rosterstraße 143, in Siegen. Eingeladen sind die Eltern der künftigen Fünftklässler.

Das pädagogische Konzept der neuen Schule ist in intensiver Entwicklungsarbeit durch Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen in der Stadt Siegen entstanden und wird von ihnen vorgestellt. Ziel ist, neue Akzente in der Siegener Bildungslandschaft zu setzen.

