Kartoffelfreuden im Nebelland XIX – am 18. Dezember um 20 Uhr im Siegener Kulturhaus Lÿz

(wS/lyz) Siegen 14.12.2022 | Was ist mittlerweile Weihnachten ohne diese verrückte Christmas-Show? Kartoffelfreuden im Nebelland ist Kult und gehört zum Fest der Liebe wie Glühwein, Lametta und Amazon. Ob wir dieses Jahr weiße Weihnachten bekommen?

Schwer zu sagen. Sicher ist aber: Wer das Türchen am vierten Advent im Siegener Lÿz weit aufstößt, der wird richtig in Weihnachtsstimmung kommen.

Seit mehr als 19 Jahren gibt es das wortwitzige Format von Plaudertasche Guido Fliege schon. Eine reine Impro-Show mit viel Gesang und Comedy und vielen lustigen Weihnachtsengeln, die den Geist der Weihnacht im Siegerland perfekt präsentieren. Oh Du fröhliche, schöne, schräge Weihnachtszeit. Karten gibt es auf

www.lyz.de und unter Tel. 0271/333-2448.

VVK: 16,- € / AK: 18,- €

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier