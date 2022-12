Praxis Catharina Womelsdorf nimmt den Hilchenbacher Einkaufsgutschein entgegen

(wS/hi) Hilchenbach 07.12.2022 | Auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für die Liebsten?

Bei Rückenschmerzen, wenn der Schulter-Nacken-Bereich klemmt, bei Schlaflosigkeit, Müdigkeit sowie Erschöpfung, bietet Catharina Womelsdorf in ihrer Praxis die passende Lösung.

Bekannt ist natürlich Physiotherapie, eingesetzt beispielsweise zur Linderung von Schmerzen sowie Verbesserung und Erhaltung von Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer.

Bei der Ortho-Bionomy werden Blockierungen, Fehlstellungen, Verspannungen und Gelenkbeschwerden bewusstgemacht und entlastet. Dabei werden Schmerz- und Stressreize vermieden.







Wer sich lieber in der Natur erholen möchte, der kann mit Catharina Womelsdorf ein Waldbade-Erlebnis erfahren. Nach nur wenigen Stunden bewusst die Natur erleben fühlt man sich ausgeruht und entspannt.

„Gönnen Sie sich und anderen mehr Gelassenheit und Energie, Schmerzreduktion, Entspannung und ein starkes Immunsystem“, so lädt Catharina Womelsdorf in Ihre Praxis ein.

Termine gibt es nach Vereinbarung: www.praxis-womelsdorf.de

Telefon 01522 953 4646 oder per Mail an kontakt@praxis-womelsdorf.de

Der Hilchenbacher Einkaufsgutschein wird auch hier ab sofort gerne entgegengenommen!