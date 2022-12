Räuberischer Diebstahl – eine Flasche Glühwein war die begehrte Beute

(ots) Siegen 03.12.2022 Am Donnerstag (01.12.2022) ist es Sicherheitskräften in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt gelungen, einen 57-jährigen Täter nach einem räuberischen Diebstahl festzuhalten. Kurz darauf konnte die Polizeistreife den stark alkoholisierten und sehr aggressiven Mann übernehmen. Der 57-Jährige hatte zuvor von einem Verkaufstresen eine Flasche Glühwein entwendet. Dies war einer Mitarbeiterin aufgefallen, die den Mann daraufhin ansprach und die Polizei hinzurufen wollte.

Der Täter schubste die Mitarbeiterin weg, die zwischenzeitlich Verstärkung durch den Sicherheitsdienst erhielt. Der 57-Jährige randalierte weiterhin, wobei ein Kerzenglas zu Bruch ging. Letztlich gelang es den Sicherheitskräften, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Dort wurde bei dem Täter eine Blutprobe entnommen. Anschließend kam er zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam.

Den 57-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

