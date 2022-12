Sabrina Obenlüneschloß und Nicole Jentsch Clubmeisterinnen des AMC Burbach

(wS/amc) Burbach 05.12.2022 | Sabrina Obenlüneschloß heißt die neue Clubmeisterin des AMC Burbach in der Sparte Automobilslalom. Nicole Jentsch holt sich den Titel im Oldtimer- und Orientierungssport.

Weitere Sonderehrungen runden das Programm bei der Saisonabschlussfeier des AMC Burbach ab.

Rund 40 Gäste waren der Einladung des AMC Burbach gefolgt, um bei der Saisonabschlussfeier des

AMC Burbach die Saison 2022 ausklingen zu lassen und die Erfolge der Aktiven gebührend zu feiern.

AMC-Vorsitzender Wilfried Bub blickte in seiner Eröffnungsrede mit Stolz nochmals auf die Erfolge der

knapp 30 Fahrerinnen und Fahrer des AMC Burbach in den unterschiedlichen Sparten zurück.

Besonders hob er die Leistungen des jungen Nachwuchses aus dem Junior Team des AMC Burbach

hervor, dass auch in diesem Jahr mit Marlon Kramer wieder den Gesamtsieger in der

Siegerlandmeisterschaft im Kartslalom stellte.

Mit Spannung erwartet gab Sportleiter Julian Schäffer im Anschluss die Ergebnisse der diesjährigen

Clubmeisterschaft bekannt. Traditionell am heißesten umkämpft war auch in diesem Jahr wieder die

Clubmeisterschaft im Automobilslalom. Nach dem in den letzten drei Jahren der Clubmeister jeweils

Julian Schäffer hieß, fand in diesem Jahr ein Wechsel an der Spitze der Meisterschaft statt. Mit 63,08

Punkten aus 7 gewerteten Veranstaltungen heißt die neue Clubmeisterin im AMC Burbach in diesem

Jahr Sabrina Obenlüneschloß. Die junge Rinsdorferin, die in diesem Jahr wieder im Opel Corsa von

SKS-Motorsport sowie sporadisch auch im BMW 316i von Vereinskollege Hardy Hahn unterwegs war,

ließ in diesem Jahr Seriensieger Julian Schäffer keine Chance und verdrängte den Sportleiter des

AMC Burbach mit 55,04 Punkten auf den zweiten Gesamtrang. Auf dem dritten Platz komplettierte mit

50,42 Punkten Hardy Hahn die Top 3 der diesjährigen Clubmeisterschaft im Automobilslalom.

Obwohl der Veranstaltungskalender mit 14 gefahrenen Automobilslalomveranstaltungen schon prall

gefüllt war, blieb für Sabrina Obenlüneschloss noch Zeit, sich auf neuem Terrain und in einem für sie

neuen Sportgerät zu versuchen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Leonie auf dem Beifahrersitz ging

die 27-jährige neben ihren Einsätzen im Automobilslalom in der Nachwuchsserie des ADAC Rallye

Sprint Cup an den Start. Für ihre ersten Gehversuche im Rallyesport wurden beiden jungen Damen

mit einem Sonderpokal ausgezeichnet.

Nicht überraschend ging indes die diesjährige Clubmeisterschaft im Oldtimer- und Orientierungssport

aus. Drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Mindestanzahl an gefahrenen Veranstaltungen

zur Auswertung angemeldet und sich somit für die Clubmeisterschaft qualifiziert. Mit deutlichem

Vorsprung ging der Titel auch in diesem Jahr wieder an Nicole Jentsch, die ihren Vater Gerhard auf

den zweiten Gesamtrang verdrängte. 12 gefahrene Veranstaltungen, mehrere Gesamtsiege und

vordere Platzierungen sowohl in den Tageswertungen der einzelnen Veranstaltungen als auch in der

Gesamtwertung der Westdeutschen Orientierungsmeisterschaft, dem Niederrheincup und dem

Rheinlandpokal konnte die Leverkusenerin zum Saisonabschluss vermelden. Platz 3 in der

Clubmeisterschaft ging an Wilfried Bub, der im vereinseigenen Oldtimer an einigen Veranstaltungen

teilgenommen hatte.

Für seinen zweiten und fünften Platz in den beiden Saisonhälften in der SIM Racing Challenge des

ADAC Westfalen wurde Thomas Otterbach geehrt und für den AMC Burbach im ADAC Youngster

Slalom Cup waren in diesem Jahr die Geschwister Lara und Lukas Böhm unterwegs.

Verbunden mit einem Dank an alle Helfer für die Unterstützung in der abgelaufenen Saison gab AMC-

Vorsitzender Wilfried Bub einen Ausblick in den prall gefüllten Veranstaltungskalender des kommenden Jahres.

Zu Saisonbeginn stehen zunächst zwei Orientierungsfahrten auf dem Programm. Nach der

traditionellen Clubinternen Orientierungsfahrt an Gründonnerstag lässt der AMC Burbach am 22.04.23

die vor vielen Jahren eingestellte Orientierungsfahrt „Rund um den Freien Grund“ wieder aufleben.

Nach dem Automobilslalomwochenende mit den Läufen zum ADAC Youngster Slalom Cup und dem

15. Maxi Autohof Slalom am ersten Maiwochenende und den beiden Kartslalomveranstaltungen an

Pfingsten bildet die 15. Siegerland Classic Oldtimerrallye Ende August den sportlichen Abschluss im

Motorsportkalender des AMC Burbach.

Bericht: Steffen Bechtel Fotos: AMC Burbach

