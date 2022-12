Termin für SEVEN SUMMITS SIEGEN 2023 steht

(wS/an) Siegen 14.12.2022 | Am Samstag, 19. August 2023, findet die dritte Auflage der sportlichen Stadtbesichtigung der besonderen Art statt. Entstanden in der Corona-Pandemie, als die meisten Sportveranstaltungen abgesagt wurden, hat sich der Lauf und die Wanderung über die sieben Berge Siegens zu einem sportlichen Highlight für die Region entwickelt.

Über 600 Aktive waren in diesem Jahr dabei und die Organisatoren und Veranstalter erhielten viel Lob für SEVEN SUMMITS SIEGEN.

Bei einem Gespräch über die Zukunft des Events überreichten Martin Hoffmann und Silas Irle von :anlauf im DAV-Kletterzentrum am Effertsufer der Siegerländer Sektion des Alpenvereins einen symbolischen Scheck über 3.000,­€. Auch 2021 gingen 5,-€ pro Starter an den Alpenverein. „Die Spende ist auch als Dankeschön für das Engagement der ehrenamtlichen Helfer des Alpenvereins gedacht“, so Thomas Riedlinger vom DAV-Vorstand. In den nächsten Wochen arbeitet :anlauf, gemeinsam mit dem Alpenverein und den Sponsoren an etlichen Neuerungen, die Mitte Februar vorgestellt werden sollen. Da das Interesse an SEVEN SUMMITS SIEGEN groß ist und es auch 2023 eine Teilnahmebegrenzung gibt, ist das Anmeldeportal bereits geöffnet. www.seven-summits-siegen.de

Es geht weiterhin bergauf: Spendenübergabe Im DAV-Kletterzentrum am Effertsufer. (v.l. Hubert Farnschläder (DAV), Martin Hoffmann (:anlauf), Thomas Riedlinger (DAV) und Silas Irle (:anlauf)

