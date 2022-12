Treckerlichter – Lichterfahrt beleuchteter Traktoren durch das Heusling- und Fischbachtal

(wS/pgl) Freudenberg 20.12.2022 | Für 2 Menschen, aus dem Heusling- und Fischbachtal, hat sich das Leben von einem Tag auf den anderen geändert. Diagnose – Blutkrebs. Ein 9-jähriger aus Oberheuslingen und ein 29-jährige aus Oberfischbach (wohnhaft jetzt in Netphen) kämpfen jeden Tag neu.

Eindrucksvoll zeigt sich immer wieder, dass es in Dörfern einen besonderen Zusammenhalt, ein Mitfühlen und ein teilnehmendes Wahrnehmen von Menschen in für sie persönlich schwieriger Zeit gibt. Deshalb setzen in diesem Jahr die Dorfgemeinschaften im Heusling- und Fischbachtal, in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde Oberfischbach, ein Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Hilfe.

Die „Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen e.V.“ unterstützt seit Jahren den 9-jährigen Jungen aus Oberheuslingen und die „DKMS Deutschland“ unterstützt die 29-jährige bei der Suche nach einer Stammzellenspende.

Begeisterte Menschen treffen sich mit ihren beleuchteten Traktoren am 4.Advent um 17 Uhr auf dem Gelände der Firma Wuro in Niederndorf. Nach einer Begrüßung, einigen Gedanken zum Thema „Fahrt in die Welt ein Licht“ und einem gemeinsamen Lied, setzen sich die geschmückten Traktoren in Bewegung.

Durch die Dorfstraßen von Niederndorf, Oberfischbach, Nieder-und Oberheuslingen wird die Fahrt führen und dann in Bottenberg enden. Einzelheiten der Strecke sind auf der Facebook-Seite der oberfischbach online zu finden.

Nachdem die Treckerlichter dann in Bottenberg ihren Abschluss gefunden hat, kann am Heuslinger Backes noch eingekehrt werden. Der Heimat- und Verschönerungsverein sorgt für das leibliche Wohl und wird den Erlös der Spendenaktion zur Verfügung stellen.

Während der Veranstaltung auf dem Gelände der Wuro gibt es die Möglichkeit eine Spende abzugeben (gekennzeichnete Spendensammler).

Auch die Überweisung eines Spendenbetrages auf folgendes Konto ist möglich:

Ev.ref. Kirchengemeinde Oberfischbach

IBAN: DE08 4605 0001 0070 0112 59

Kennwort: Treckerlichter

Die gesammelten Spenden kommen je zur Hälfte der „Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen e.V. und der „DKMS Deutschland“ zu Gute.

Eine Spende für die „Treckerlichter“, auf das im Flyer genannte Konto der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Oberfischbach, ist noch möglich!

Ein Zeichen von Menschlichkeit und Zusammenhalt erfüllt an diesem 4. Advent das Siegerland. Licht kann dunkle Zeiten und Abschnitte im persönlichen Leben und in dieser Welt hell machen.

Fotos: Paul-Gerhard Loos



