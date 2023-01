28-Jähriger nach Streitigkeiten in Niedersetzen tödlich verletzt

(wS/red) Siegen 18.01.2023 | In Niedersetzen kam es am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus zu Streitigkeiten, bei denen ein 28-Jähriger tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt das Opfer tödliche Stichverletzungen.

Nach der Tat sprang der mutmaßliche Täter aus einem Fenster im Obergeschoss.

Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte war der 28-Jährige bereits ohne Vitalzeichen. Er wurde umgehend reanimiert, die Reanimation verlief jedoch ohne Erfolg, sodass der junge Mann noch am Tatort verstarb. Der mutmaßliche Täter ist derzeit ( 22:15 Uhr ) noch flüchtig und wird mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht.

Bei der Suche werden die Beamten aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Weitere Infos folgen

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier