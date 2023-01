Bus muss stark abbremsen, dabei wird eine Mitfahrerin verletzt – Polizei sucht blauen PKW

(wS/ots) Siegen 18.01.2023 | Am Montagmorgen (16.01.2023) musste ein Linienbus verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei kam eine 57-jährige Frau im Bus zu Fall und verletzte

sich. Die Polizei sucht nun nach einem blauen PKW.

Der Linienbus war von Weidenau in Richtung Siegener Innenstadt unterwegs. Dabei benutzte der 26-jährige Busfahrer auf der Hagener Straße die rechte von zwei vorhandenen Fahrspuren. Kurz vor der Kreuzung Hagener Straße / Borsigstraße / Hohler Weg wechselte nach bisherigem Kenntnisstand ein blauer PKW, vermutlich mit Kölner Kennzeichen (K – ??), unvermittelt von der linken auf die rechte Fahrspur. An dieser Stelle wird der linke Fahrstreifen zur Linksabbiegerspur in Richtung Hohler Weg. Der Busfahrer musste nach Zeugenaussage stark abbremsen, um

einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern.

Hierbei kam die 57-Jährige im Bus zu Fall und verletzte sich dabei. Der Busfahrer blieb aufgrund des Unfalles sofort stehen, der blaue PKW fuhr auf dem rechten Fahrstreifen weiter in Richtung Siegen. Möglicherweise hat der oder die Fahrzeugführer/in nichts von der Beinahe-Kollision mitbekommen.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen sowie den Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

