75 Jahre Kreisvolkshochschule – Kreis-VHS legt Programm für 1. Semester 2023 mit über 600 Angeboten vor

(wS/vhs) Siegen 13.01.2023 | Die Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: ihren 75. Geburtstag. „Dieses Ereignis werden wir im Laufe des Jahres mit verschiedenen Veranstaltungen würdigen“, sagt Landrat Andreas Müller: „Denn unsere Kreis-VHS ist ein unverzichtbarer Anbieter für private oder berufliche Fortbildungen in der Region. Im Laufe der Jahrzehnte haben mehrere hunderttausend Siegerländer und Wittgensteiner Kurse bei uns besucht!“, bilanziert der Landrat.

Jetzt stellt die Kreisvolkshochschule erst einmal das Programm für das 1. Semester 2023 vor. Die gedruckte Version umfasst 128 Seiten und enthält Fort- und Weiterbildungsprogramme u.a. in den Bereichen Fremdsprachen, Familienbildung, Gesundheit, Literatur oder Kreativität. Darunter befinden sich mehr als 60 Online-Angebote, Einzelveranstaltungen zu aktuellen Themen, etwa 200 Gesundheits- und Entspannungskurse, 125 Kurse für Fremdsprachen, Eltern-Kind-Angebote, Integrationskurse oder zur Xpert-Business-Finanzbuchführung. Das neue Semester umfasst den Zeitraum von Februar bis Juni 2023. Anmeldungen sind ab Montag, 16. Januar möglich.

Zuvor wird das gedruckte Programm (am 14. Januar) an alle Haushalte im Kreisgebiet und in den Randgebieten der Stadt Siegen verteilt. Weitere Exemplare liegen in Banken, Sparkassen und den Rathäusern der Städte und Gemeinden aus. Mit der Verteilung des Programmheftes wird auch das praktische E-Paper unter www.vhs.siegen-wittgenstein.de freigeschaltet. Unter dieser Adresse sind auch die Anmeldungen für alle Kurse und Einzelveranstaltungen möglich.

„Barack Obama soll einmal gesagt haben, dass die Zukunft diejenigen belohnt, die weitermachen. Gerade in Zeiten, in denen sich der Alltag den eigenen Plänen entgegenstellt“, sagt Manfred Heiler, Leiter der Kreis-VHS. „Die Corona-Pandemie, die unser Leben zwei Jahre lang entscheidend geprägt hat, hat zwar an Dominanz verloren, dafür sind wir im Alltag mit den direkten und indirekten Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine konfrontiert. Das hat auch Auswirkungen auf uns als Kreis-VHS. Wir haben den Kursbetrieb umsichtig an die veränderten Bedingungen angepasst, um so den Menschen in Siegen-Wittgenstein wieder ein attraktives Programm bieten zu können“, so Heiler. Was ihn besonders freut: „Auch unter den für viele auch wirtschaftlich schwierigen Bedingungen sind uns unsere Kundinnen und Kunden im letzten Semester größtenteils treu geblieben. Dafür besonderen Dank. Ich bin überzeugt, dass das auch im neuen Semester wieder so sein wird.“

Blick in die Themengebiete des kommenden Semesters

Rund um die Familie

Der Familienbildungsbereich bietet in diesem Frühjahr insbesondere für Kinder ein umfangreiches und vielfältiges Kurs- und Vortragsangebot. Dieses reicht von Vorträgen oder Bewegungsangeboten für die Allerkleinsten über Yoga für Kids und Teens bis hin zu Eltern-Kind-Outdoor-Angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit für Kids, einen Tag lang einen Bauernhof zu erkunden. Neu im Programm ist Qigong für Kinder – eine gute Gelegenheit neue Energie für den Schulalltag zu tanken.

Gesellschaft, Politik und Geschichte

Der Fachbereich Gesellschaft/Politik inspiriert im ersten Semester 2023 mit kleinen philosophischen Perlen, vorgetragen von Prof. Dr. phil. Friedhelm Decher. Zudem startet die Kreis-VHS wieder ein reichhaltiges Portfolio an Online-Vorträgen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Als Präsenzvorträge gibt es u.a. Keltische Märchen zum Frauentag oder den Vortrag einer Alpenüberquerung „Eine unmöglich schöne Reise“, untermalt mit wunderbaren Bildern. In Bad Laasphe gibt es im März eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem „Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen“ den Kurs „Nachbarschaftshilfe“. In anderen Orten des Kreisgebietes werden Veranstaltungen zu Fragen des Erbrechts, des Elternunterhalts oder der Patientenverfügung angeboten. Das Programm bietet ebenfalls aktuelle Einblicke in das derzeitige politische und gesellschaftliche Klima Deutschlands.

Berufliche Bildung und EDV

Neben anwendungsorientierten EDV-Kursen sind im beruflichen Bereich wieder Onlinevorträge der Reihe VHS-Skills zu folgenden beiden Themen buchbar: „Der CO2-Fußabdruck unseres digitalen Lebensstils“ und „Hacking – Wie digitale Angriffe ablaufen“. Die Xpert-Business-Kurse bieten die Möglichkeit eines zertifizierten Abschlusses im Bereich der Finanzbuchführung. Bei den Kursen für Ältere startet in diesem Semester beispielsweise die Reihe „Café Digital“. Hier werden in entspannter Atmosphäre unterschiedliche Aspekte im Umgang mit digitaler Technik beleuchtet.

In den Kursen „Einander richtig verstehen“, „Die vier Seiten einer Botschaft“, „Rhetorik und Gesprächsführung“ bietet sich die Gelegenheit, die spannenden Seiten der Kommunikation kennenzulernen und da, wo Störungen auftreten, neues einzuüben. Gedächtnistraining und Business Mapping erleichtern außerdem die Arbeitsorganisation in beruflichen Arbeitsfeldern.

Grundbildung und Alphabetisierung

Wer Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat, kann – egal ob Jugendlicher oder Erwachsener – die Möglichkeit nutzen, diese Fähigkeiten in kleinen Gruppen ganz ohne Stress neu zu erlernen oder noch nicht ausreichende Kenntnisse zu vertiefen. Die Kreis-VHS würde sich freuen, wenn Menschen Personen in ihrem Bekanntenkreis mit Lese- bzw. Schreibschwäche, über diese Angebote informieren und sie ermutigen, einen der Kurse in Freudenberg, Kreuztal oder Netphen zu besuchen.

Umwelt und Naturwissenschaften

Der Bereich Umwelt und Naturwissenschaften wartet mit einigen Highlights auf: Fans der Irish Folk Musik kommen bei der „irischen Nacht“ mit dem Duo „Meeting of the waters“ auf ihre Kosten. Reisebegeisterte dürfen sich über einen Multivisionsvortrag über Cornwall und Südengland freuen. Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird in diesem Themenfeld wieder einen Schwerpunkt bilden. Unter anderem sind erneut Veranstaltungen über die Energiewende und – ganz neu – ein Workshop über die Fauna unserer heimischen Flüsse im Programm enthalten. Für Naturbegeisterte gibt es neue Wanderungen mit außergewöhnlichen Fernblicken, die Erkundung des Wildenburger Landes sowie die Vermittlung von Kenntnissen über eine einzigartige „Schwermetallflora“.

Sprachenangebot

Etwa 150 Sprachkurse – einschließlich Deutsch als Zweitsprache – stehen im Bereich der Sprachen zur Auswahl. Sie finden in der Regel einmal wöchentlich statt: Vor- und nachmittags, abends oder auch samstags. Die Palette reicht vom Einsteiger- über Fortgeschrittenen-, Auffrischungs-, Konversations- und Lektürekurs bis hin zu berufsbezogenen Sprachkursen.

Es gibt etliche Online-Angebote in der vhs.cloud für acht Sprachen (u.a. Niederländisch, Kroatisch und Norwegisch). In vielen Orten gibt es Auffrischungskurse für Englisch schon ab der Stufe A1. Neben den gängigen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden auch Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Japanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch und Türkisch angeboten. Außerdem gibt es spezielle Kleingruppenkurse, die schon ab vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern starten können (z.B. Konversationskurse für Fortgeschrittene in Englisch, Spanisch und Italienisch).

In jeder Region des Kreises wird Deutsch als Fremd- bzw. als Zweitsprache in unterschiedlichen Kursformen, sowie in verschiedenem Umfang angeboten. Für das neue Semester sind insgesamt 34 Kurse auf allen Niveaustufen geplant.

Im Bereich der Integrationskurse werden semesterübergreifend acht Kurse durchgeführt, davon zwei als Alphabetisierungskurse. Diese Kurse können beginnen, sobald es genügend Anmeldungen gibt. Momentan stehen Interessenten vier Kurse in Kreuztal, zwei Kurse in Bad Berleburg und jeweils ein Kurs in Erndtebrück und Burbach zur Verfügung.

Als besonderes Sprachkursformat führt die VHS Siegen-Wittgenstein Kurse nach der sogenannten DeuFöV (Deutschsprachförderverordnung) durch. Diese werden auf den Niveaustufen A2/B1/B2 und C1 angeboten. In diesem Semester wird jeweils ein Kurs auf den Niveaustufen C1, B2 und B1 in Kreuztal stattfinden. Der Deutsch-Test für Zuwanderer (B1 Prüfung) als abschließende Sprachprüfung in den Integrationskursen, sowie die in regelmäßigen Abständen stattfindenden A1 Prüfungen und der Einbürgerungstest gehören seit vielen Jahren zum Angebot der Volkshochschule.

Die VHS Siegen-Wittgenstein reagiert aber auch im offenen Bereich der Sprachförderung flexibel, so dass zu jeder Zeit und in allen Kommunen über das Standardangebot hinaus Kurse eingerichtet werden können.

Rund um die Gesundheit

Im Mittelpunkt der Gesundheitskurse stehen wie immer eine Vielzahl an Bewegungs-, Fitness- und Entspannungsangeboten, aber auch Informationen rund um das Thema Wohlbefinden, wie z. B. Vorträge zu Polymedikation oder zu Arthrose zur Verfügung. In der Online-Reihe vhs-Health können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspannt von zu Hause aus informieren. Ganz hoch im Kurs stehen im Bewegungsbereich – neben den Yoga- und Pilates-Angeboten – auch Bauch-Beine-Po Trainings, Aqua-Fitness, Feldenkrais oder Autogenes Training. Beim Indoor-Cycling kann die Fettverbrennung richtig angekurbelt werden. Alternativ bietet der begleitete Wandertreff 55+ in Kreuztal schöne Momente an der frischen Luft und auch Latin-Dance-Fitness ist dieses Jahr wieder Teil des Programms.

Zudem wird im Rahmen von VHS-Kursen gekocht, gebraten und in diesem Semester auch erstmals gegrillt. Die regionale Küche des Siegerlandes, die internationale Küche mit Rezepten aus Indien und Ungarn sowie die vegetarische Küche setzen mit interessanten Rezepten neue Akzente.

Literatur, Kultur und Kreativität

Mit den Schreibwerkstätten liegt der Fokus in diesem Semester auf Kursen, bei denen sich alle (werdenden) Autoren kreativ austoben können und dabei auf Gleichgesinnte treffen. Das geht sowohl online, als auch in Präsenz.

Der Fachbereich bietet zudem erneut ein umfangreiches Aktions-Programm: Neben kunsthistorischen Tagesfahrten nach Bonn und Frankfurt stehen unter anderem Kurse im musikalischen Bereich, Fotowalks und vielfältige Mal- und Kunsthandwerksangebote zur Auswahl. Beim Anfertigen einer Piñata erhalten Interessierte Kenntnisse über eine der ältesten Traditionen Mexikos. Neu im Programm sind Theaterkurse, die zusammen mit dem Apollo-Theater Siegen und der Volkshochschule der Universitätsstadt Siegen angeboten werden. Ebenfalls empfehlenswert ist der virtuelle Rundgang durch das Rijksmuseum in Amsterdam, einem der bedeutendsten Museen der Niederlande.

In den Nähkursen werden Grundkenntnisse im Umgang mit Stoffen, Nähutensilien und nicht zuletzt mit der Nähmaschine vermittelt. Bei der kreativen Puppenschneiderei werden individuelle Puppen besonderer Art hergestellt. Und nicht zuletzt: Im Kurs Stricken mit irischen Zopfmustern lässt sich in gemeinschaftlicher und entspannter Runde der Umgang mit Strick- und Zopfnadeln erlernen und so ein wärmender Pullover für die kalte Jahreszeit herstellen.

Hinweise

Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld l oder von Bürgergeld können eine bzw. zwei Veranstaltungen pro Semester kostenfrei besuchen. Nur die Sachkosten müssen selbst getragen werden. Inhaber und Inhaberinnen einer Ehrenamtskarte oder Jugendgruppenleiter-Card (JuLeiCa) erhalten je Semester für eine Veranstaltung eine Ermäßigung von 30 Prozent. Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter zahlen nur für die Veranstaltungstage, an denen sie aufgrund ihres Schichtrhythmus teilnehmen können.

