Alkoholisierter 20-Jähriger baut schweren Unfall mit hohem Sachschaden

(wSW/ots) Wilnsdorf-Obersdorf – Am Freitagmittag (27.01.2023), gegen 13:20 Uhr, ist es auf der B54 zwischen Siegen und Wilnsdorf-Obersdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 20-jähriger Seat-Fahrer von Siegen in Richtung Obersdorf unterwegs. Ein 48-jähriger Golf-Fahrer befuhr die B54 in entgegengesetzter Richtung. Der junge Mann verlor kurz vor dem Ortseingang Obersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Gegenlenken kollidierte er anschließend mit der gegenüberliegenden Leitplanke und der dem entgegenkommenden Golf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Pkw mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr beseitigt.

Ersten Ermittlungen nach könnte die Alkoholisierung des 20-Jährigen unfallursächlich gewesen sein. Ein Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus.

Ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe. Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B54 voll gesperrt.

Gegen den 20-Jährigen ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

