(Bergbau-)Geschichte wird lebendig – Aktionstag mit Vortrag und Führung im Museum Wilnsdorf am 15. Januar

(wS/wi) Wilnsdorf 09.01.2023 | Am kommenden Sonntag, 15. Januar, findet im Museum Wilnsdorf wieder eine der beliebten Aktionstage statt. Von 14 bis 17 Uhr machen historische Akteure das dörfliche Leben im Siegerland um die Jahrhundertwende erfahrbar. Zu Gast ist auch die Gruppe „Pennsylvanian Dutch“, die das Leben deutschsprachiger Auswanderer nachstellt, die sich im 17. und 18. Jahrhundert an der Ostküste der Vereinigten Staaten niederließen. Und über allem wird wieder der köstliche Duft frischgebackener Waffeln schweben, die in der Cafeteria genossen werden können.

Ab 17 Uhr rückt dann die aktuelle Sonderausstellung „Kein Gold. Kein Sex. Kein Mord – 6000 Jahre Bergbaugeschichte im Siegerland“ in den Mittelpunkt: Dr. Manuel Zeiler, der die Ausstellung mitkonzipierte, lädt zu Vortrag und Führung ein.

Der Eintritt für das gesamte Museum inklusive der aktuellen Sonderausstellung kostet 5 Euro für Erwachsene bzw. 4 Euro für Jugendliche/Schüler. Familien mit bis zu fünf Kindern können für 13 Euro eine Familienkarte erwerben. Kinder unter 6 Jahren haben mit erwachsener Begleitung freien Eintritt.

Historische Akteure lassen am kommenden Sonntag Geschichte lebendig werden. (Fotos: Elfi Jung/ Museum Wilnsdorf)

