Bett in Flammen: Feuerwehr rettet 39-Jährigen aus verrauchter Wohnung

(wS/red) Siegen 11.01.2023 | Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr in die Achenbacher Straße ausrücken. Gemeldet war ein Wohnungsbrand in einer Kellerwohnung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam bereits Rauch aus der Wohnung.

Bei der weiteren Erkundung stieß die Feuerwehr auf den 39-Jährigen Mieter der betroffenen Wohnung, dieser hing kopfüber in einem Fenster fest, aus dem sich der Mann aus der Wohnung befreien wollte. Die Feuerwehr beschaffte sich unter Atemschutz Zugang zu der Wohnung und löschte den Brandherd.

Das Feuer war im Bereich des Bettes ausgebrochen. Vermutlich war der 39-Jährige mit einer Zigarette eingeschlafen. Nachdem der Mann durch einen Notarzt behandelt wurde, musste der Verletzte einem Siegener Krankenhaus zugeführt werden. Die Achenbacher Straße war zeitweilig voll gesperrt.

