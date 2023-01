Einbrecher klauen 100 Reifen aus Lagerhalle

(wS/ots) Bad Berleburg 18.01.2023 | Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag (16.01.2023, 15:00 Uhr) und Dienstagmorgen (17.01.2023, 11:00 Uhr) mindestens 100 Reifen aus der Lagerhalle eines Fachhandels im Bereich der Ederstraße entwendet.

Die Einbrecher drangen gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in einen Lagerraum ein. Hier waren sowohl Neu- als auch Einlagerungsreifen untergebracht. Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen PKW- als auch LKW-Reifen. Dazu müssen sie entsprechende Fahrzeuge zum Abtransport verwendet haben. Ebenfalls in dem oben genannten Tatzeitraum wurden auf dem benachbarten Gelände eines Autohauses zwei Autokennzeichen von Fahrzeugen entwendet. Zudem stellte der Eigentümer des Fahrzeughandels Hebelmarken an einem der Fenster des Autohauses fest. Hierbei steht zurzeit noch nicht fest, ob es sich um neue oder gegebenenfalls schon ältere Beschädigungen handelt.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden. Von Interesse sind insbesondere Hinweise auf die Tat selbst sowie verdächtige Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.

