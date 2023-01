Falsch herum in die Einbahnstraße: Autofahrerin flüchtet

(wS/ots) Hilchenbach 25.01.2023 Am Dienstagmorgen (24.01.2023) war gegen 09:50 Uhr ein 78-Jähriger in der Einbahnstraße „Unterzeche“ in Hilchenbach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 kam ihm ein grauer PKW (Skoda oder VW) entgegen, der die Einbahnstraße in falscher Richtung befuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 78-jährige nach rechts aus und touchierte einen geparkten Pkw. Im Fluchtfahrzeug saß eine weibliche Fahrerin.

Hinweise zur Tat nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier