Interesse am Polizeiberuf?- Die Kreispolizeibehörde informiert

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 26.01.2023 | Der passende Nachwuchs ist in jedem Beruf ein wichtiges Thema. Auch der Polizeiberuf ist abwechslungsreich und bietet zahlreiche Möglichkeiten in verschiedensten Bereichen. In der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein stehen zwei Experten rund um die Themen Berufsbild, Bewerbungsverfahren und Voraussetzungen zur Verfügung. Die Einstellungsberater, Kriminalhauptkommissarin Nadine Kunick und Polizeihauptkommissar Michael Materna, richten ab dem 9. Februar 2023 regelmäßig Informationsveranstaltungen aus, um Interessierten die Chance zu geben, mehr über die Polizei zu erfahren.

Einmal im Quartal gibt es eine Veranstaltung im BiZ in Siegen. Zudem bieten unsere Einstellungsberater einen Blick hinter die Kulissen der KPB Siegen-Wittgenstein. Neben zahlreichen Infos rund um die Bewerbung bekommen Interessierte einen Blick hinter die Kulissen.

Da an dieser Veranstaltung nur eine begrenzte Anzahl teilnehmen kann, bitten die Einstellungsberater um vorherige Anmeldung unter 0271/ 7099-2229 oder 0271/ 7099-2228. Eine Anmeldung per Mail ist unter personalwerbung.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de ebenfalls möglich.

Alle Termine der Infoveranstaltungen gibt es zum Nachlesen unter https://www.genau-mein-fall.de/veranstaltungen/.

