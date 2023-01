Konzert mit Cello und Orgel am 22. Januar 2023, 17 Uhr in der Kolumbariumskirche Weidenau

(wS/ds) Siegen 14.01.2023 | Am 22. Januar findet um 17 Uhr in der Kolumbariumskirche, Heilig-Kreuz, Im kalten Born 8, 57076 Siegen ein Konzert mit Cello und Orgel statt. Unter dem Motto „Bach & Piazolla“ musizieren der 1. Cellist der Philharmonie Südwestfalen Erik Ásgeirsson und DKM Helga Maria Lange (Orgel) die Sonate G-Dur für Viola da Gamba und Cembalo, Air und Arioso von Johann Sebastian Bach sowie solistisch die Suite Nr. 1 G-Dur für Violoncello und das Bach-Orgelpräludium in Es-Dur.

Dagegen werden Werke für Cello in der Bearbeitung mit Orgel von Astor Piazolla gestellt, einem argentinischer Bandoneon-Spieler und Komponisten, der für seine Tangokompositionen bekannt geworden ist. Es erklingen von ihm ein Ave Maria, Olivion und Libertango.

Der Cellist Erik Ásgeirsson, in Michigan (USA) geboren, absolvierte das Bachelor Studium im Fach Violoncello an der renommierten Eastman School of Music (Rochester, USA) und setzte seine musikalische Ausbildung mit dem Masterstudium an der Hochschule für Musik in Köln bei Maria Kliegel, Frans Helmerson und Johannes Moser fort. Seit 2017 ist Erik Ásgeirsson Solocellist der Philharmonie Südwestfalen. Zuvor war er zwei Jahre bei der Staatskapelle Weimar als Vorspieler der Violoncelli engagiert, nachdem er als Akademist in dem Orchester der Komischen Oper Berlin und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin spielte.

Erik Ásgeirsson zeichnet eine musikalische Vielseitigkeit aus, die sich nicht nur in seinen solistischen Auftritten mit verschiedenen Orchestern in Deutschland und den USA

widerspiegelt. Als leidenschaftlicher Kammermusiker spielt er auf internationalen Kammermusikreihen wie dem Beethovenfest Bonn, den Chamber Soloists of Detroit, Dame Myra Hess Memorial Concerts (Chicago), Romanische Nacht (Köln), Acht Brücken (Köln), Forum neuer Musik – Deutschlandfunk und der Kölner Philharmonie. Als Alumni des Lucerne Festival (Schweiz) konzertierte Erik Ásgeirsson 2017 im Rahmen der Reihe Matthias Pintscher’s Universe in der Elbphilharmonie Hamburg. 2019 kehrte er als stellvertretender Solocellist unter der Leitung von Riccardo Chailly nach Luzern und an die Elbphilharmonie Hamburg zurück.

Der Eintritt für das Konzert am 22.1. in Heilig-Kreuz beträgt 10 €, erm. 7 €.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier