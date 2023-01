Lukas Kasusch und Anton Sauerwald verstärken die LGK

(wS/red) Kreuztal 03.01.2023 | Neues Jahr, neue Athleten. Die Sprintgruppe von LG-Trainer André Kahrweg vermeldet starke Neuzugänge und ein Staffel-Projekt in der männlichen Jugend U18 für das Jahr 2023. Lukas Kasusch kommt von der LG Wittgenstein, Anton Sauerwald von der LAG Siegen nach Kreuztal. Beide Sportler werden auch in Zukunft von ihren Heimtrainern trainiert.

„Ich bin sehr froh, dass Lukas und Anton der Idee einer starken Sprintstaffel in der U18 gefolgt sind und wir ab sofort im Team trainieren können. Lukas bringt als Landeskaderathlet alles mit, was wir brauchen um schnell zu sein. Anton ist sehr vielseitig und hat seine Stärken im Sprint und sicher auch im Speerwurf. Gemeinsam mit Nik Wenner, Malte Schöler, Levan Kroes und Moritz Reinsch haben wir jetzt einen großen Staffel-Pool zur Auswahl. Mein Dank gilt besonders Regina Freund (LAG Siegen), Katja und Jens Marburger (TuS Erndtebrück), die hier ganz im Sinne des Sportlers kooperieren und mit unterstützen. Nur gemeinsam können wir die Region stärken“, freut sich Kahrweg auf die neue Saison. Das angestrebte Ziel ist die DM-Qualifikation der 4×100 Meter-Staffel im Sommer.

Auch in der U16 gibt es zwei neue Gesichter: Clara Gast (2008) und Jannis Becker (2008) kommen beide vom CLV Siegerland in die „Stählerwiese“. Moritz Reinsch verstärkt die U18 in der Sprunggruppe von Thorsten Schönenbrücher. Moritz wechselt ebenfalls vom CLV Siegerland zur LGK.

Fotos: André Kahrweg

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier