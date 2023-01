Nach Verkehrsunfall mit Flucht: Polizei sucht weibliche Zeugin

(wS/ots) Kreuztal / Buschhütten 10.01.2023 | Am Samstagabend (07.01.2023) ist es gegen 22:15 h auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Siegener Straße in Buschhütten zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Auf Kameraaufnahmen aus dem Inneren des Marktes ist zu sehen, wie eine weibliche Person zur Tatzeit auf dem Parkplatz in Richtung Unfallstelle geht. Kurz darauf fährt ein dunkles Fahrzeug rückwärts gegen einen geparkten PKW und flüchtet anschließend über die Siegener Straße.

Die weibliche Person kann wie folgt beschrieben werden:

– schulterlanges dunkel blondes bis dunkles Haar

– schlanke Statue

– dunkle Jacke mit hellem Kragen

– „Hoodie“ bzw. Kapuzenshirt

– führte eine helle Tasche mit sich

Die Person könnte eine Zeugin oder die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeugs sein. Zur Tatzeit fand eine Veranstaltung bei der Firma Achenbach statt.

Hinweise zur Tat nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

