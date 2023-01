Prinzengarde meets Friends 2023 – gute Stimmung in der prall gefüllten Weißtalhalle

(wS/kkc) Siegen 09.01.2023 | Nach zwei langen Jahren in denen die traditionell am ersten Januarwochenende stattfindende Veranstaltung „Prinzengarde meets Friend“ des Käner Karneval Club (KKC) coronabedingt ausfallen musste, folgten am vergangenen Samstag 18 befreundete Vereine der Einladung des KKC und sorgten für gute Stimmung in der prall gefüllten Weißtalhalle.

Pünktlich um 19:11 startete das Programm mit dem Einmarsch der Prinzen- und Funkengarde, des Elferrates, Prinz Dirk I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia I. (Frese) sowie des Vorstandes.

Nach der langen Auszeit hatten sich die Jecken etwas Besonderes einfallen lassen und so eröffnete Sitzungspräsident Wolfang (Wolle) König zusammen mit der Vereinsband musikalisch den Abend.

„Ein Lied sagt mehr als tausend Worte“ so König und die rund 500 Gäste sahen es genauso. Das an Furys Lied „Time to Wonder“ angelehnte „Kleine Wunder“ sprach mit Liedzeilen wie: „Es ist wie ein kleines Wunder, dass der Jeck jetzt wieder Jeck sein kann. Und das ist nicht die Zeit zum traurig sein, der Karneval der fängt jetzt an“ alles anwesenden aus dem Herzen und sorge für ordentlich Beifall.

Im Anschluss ließ es sich auch Prinz Dirk I. und Prinzessin Claudia I. nicht nehmen die Narrenschafft zu begrüßen, sich für das zahlreiche Erscheinen zu bedanken und sich von der im Saal herrschenden guten Stimmung zu überzeugen.

Tänzerisch wurde der Abend von der Prinzengarde des KKC eröffnet, welche ihren Sessionstanz präsentierte, ehe die Bühne für die befreundeten Gastvereine freigegeben wurde.

Mit Tanz und Showeinlagen sollte es auch weiter gehen. Nicht nur präsentierte im Verlauf des Abends die Käner Funkengarde ihr tänzerisches Können, auch fast jeder der 18 Gastvereine hatte

neben Glückwünschen an das Prinzenpaar und den damit verbundenen Ordenaustausch einen Garde- oder Showtanz mitgebracht.

Um ca. 00:30 endete das offizielle Programm, doch viele Anwesende ließen es sich nicht nehmen bis in die frühen Morgenstunden weiter zu feiern.

Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen des Käner Karneval Club sind die große Festsitzung am Samstag den 11. Februar und der Kinderkarneval am Sonntag den 12. Februar. Der Kartenvorverkauf hierfür startet am Mittwoch den 18. Januar 9:00 Uhr bei der Bäckerei Irle (Hauptstraße 81 in Kaan Marienborn).

Fotos: Prinzengarde

