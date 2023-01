Wilnsdorf lebt auf – Wilnsdorfer Festhalle bebt! Die Erzquell Partynight am 21.01.2023.

(wS/hr) Wilnsdorf 30.01.2023 | Wieder einmal hat man erlebt, dass die Menschen nach der Corona-Pause feierwillig sind. Die erste Erzquell Partynight in der Wilnsdorfer Festhalle war gänzlich ein Erfolg. Der Siegener DJ Marcus Nauroth heizte die Menge immer wieder mit einem Mix aus altbekannten Liedern und neuen Hits ein. Gestartet wurde die Party mit dem obligatorischen Zapfanstich von Bürgermeister Hannes Gieseler und auch der Hauptsponsor, die Hugo Roth GmbH und das rowi safetycenter aus Wilnsdorf, war mit der Nacht völlig zufrieden. „Mit 1.000 Besuchern war die ausverkaufte Festhalle am Beben und es herrschte eine super Stimmung.“, so Veranstalter Marcus Nauroth.

Von Jung bis Alt – eine Party für Jedermann!

Eine Feier, wie man es sich im Vorhinein vorgestellt hat, denn das Publikum war vielseitig vertreten. Von Jung bis Alt konnte jeder die Musik genießen. Knicklichter, eine riesige Diskokugel sowie ein hervorragender Klang leisteten die Vorarbeit für die Stimmung. Neben der guten Musik und den kühlen Getränken gab es einen Imbisswagen des Keiler Grills. Die Erzquell Partynight in der Festhalle war ein rundherum gelungenes Event. Mehr Eindrücke zur Party gibt es hier: www.erzquell-partynight.de/fotos-21-01-2023

Fotos: Kai Osthoff

