Zeugen gesucht: Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem Lehrerparkplatz der Realschule in Kreuztal

(wS/ots) Kreuztal 19.01.2023 | Am Mittwochvormittag (18.01.2023) ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem Lehrerparkplatz der Realschule in Kreuztal gekommen.

Der unbekannte Tatverdächtige hat die Heckscheibe eines VW Golf massiv beschädigt.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier