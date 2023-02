19-jähriger Einbrecher bei Einbruch in Siegen vorläufig festgenommen

(wS/ots) Siegen 03.02.2023 | Am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) meldete sich eine Anruferin auf der Leitstelle der Polizei und machte Angaben über einen Einbruch in ihrem Haus in der Breitenbacher Straße in Siegen.

Die alarmierten Polizeikräfte durchsuchten das Haus nach einem möglichen Tatverdächtigen und fanden in einem Raum schließlich einen 19-jährigen Mann.Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Einbrecher möglicherweise noch für weitere Taten in der Breitenbacher Straße und im Krähenweg verantwortlich sein könnte. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache in Weidenau gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier