Abends ins Theater und morgens in die Kirche

(wS/ap) Siegen 15.02.2023 | Theater und Kirche haben verwandte, wiederkehrend essenzielle Themen. Theater spiegelt die Welt: Konflikte werden dargestellt, menschlichen Sehnsüchten wird ein künstlerischer Ausdruck gegeben. Auch die Religion hat diesen Bezug zur Welt und interpretiert diese ebenfalls. Aus diesem Grund kam die Idee auf, eine Kooperation zwischen der ev. Lukas-Kirchengemeinde, dem K³ der katholischen Kirchengemeinde und dem Apollo-Theater Siegen ins Leben zu rufen.

Zu ausgewählten Produktionen des Apollo-Theaters werden in den Kirchengemeinden Gottesdienste gestaltet, in denen die Stücke befragt, Brücken geschlagen und so neue Denkräume eröffnet werden. Los geht es am Sonntag, 26. März, 10 Uhr, in der Nikolaikirche, Krämergasse 2, 57072 Siegen, mit einem evangelischen Gottesdienst

Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Die Eigenproduktion des Apollo-Theaters in der Inszenierung von Intendant Markus Steinwender feiert am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, Premiere – mit weiteren Vorstellungen am 17., 18. und 29. März. Edward Albees Klassiker befasst sich mit dem Chaos menschlicher Beziehungen, den gesellschaftlichen Erwartungen, die wir uns gezwungen fühlen zu erfüllen und damit, wie wir Liebe definieren.

Der zweite Gottesdienst findet am Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, in der kath. St. Marienkirche, Untere Metzgerstraße 15, 57072 Siegen, statt und thematisiert Jedermann Reloaded, ein Stück mit Philipp Hochmair und seiner Band Die Elektrohand Gottes. Hochmairs Jedermann ist ein Rockstar. Getrieben von Gitarrenriffs und experimentellen Sounds verwandelt er das 100 Jahre alte Mysterienspiel in ein apokalyptisches Sprech-Konzert. Jedermann wird als Zeitgenosse erkennbar, der in seiner unstillbaren Gier nach Geld und Rausch verglüht. Das Thema ist zeitlos und zugleich ewig gültig: ‚Was bleibt von meinem Leben übrig, wenn es ans Sterben geht?‘ Jedermann Reloaded ist am Samstag, 3. Juni, 19.30 Uhr, im Apollo- Theater zu sehen.

Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Karten zu Wer hat Angst vor Virginia Woolf? und Jedermann Reloaded sind online unter apollosiegen.de, telefonisch unter 0271/77027720 oder direkt an der Apollo-Theaterkasse zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich.

