„Be my Valentine“ – Spendensammlung und schulinterne Berufsmesse an der ROS (Realschule Am Oberen Schloss)

(wS/ros) Siegen 22.02.2023 | Unter dieses zweideutige Motto stellte die Realschule Am Oberen Schloss ihren Valentinstag am 14. Februar.

Valentin – ein Name, dessen Bedeutung „stark sein“ oder „gesund sein“ lautet. „Stark sein“ bedeutete zum Ersten für viele Schüler unserer Schule, Solidarität zu zeigen. Denn im Laufe der vergangenen Woche zeigte sich, dass es auch in unserer Schulgemeinschaft einige Schüler und Schülerinnen gibt, deren Familien und Freunde Betroffene der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei sind.

Um Stärke zu zeigen und für die Gesundheit der Opfer zu sorgen, organisierte die Schülervertretung eine Spendensammlung, die im Rahmen der schulinternen Berufsmesse durchgeführt wurde. Durch den Verkauf von Canapés erhöhte sich die Spendensumme. Auch in der kommenden Woche werden im Schulbetrieb weitere Spenden gesammelt. Der entstandene Erlös beider Sammlungen wird in den kommenden Tagen an die Hilfsorganisationen „Bündnis Entwicklung Hilft“ bzw. der „Aktion Deutschland Hilft“ übergeben.

Zum Zweiten hieß es für die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 8-10 stark und mutig sein, sich mit der eigenen (un-)mittelbaren Zukunft auseinanderzusetzen.

Da es viele Jugendliche gibt, die lange sehr unsicher sind, wie ihre berufliche Zukunft aussehen soll, organisierte das Schulteam der beruflichen Orientierung eine hausinterne Berufsmesse. So konnte die Schülerschaft erste Kontakte zu verschiedenen Ausbildungsbetrieben der Region knüpfen.

18 Betriebe aus dem Handwerk, dem Gesundheits- oder Finanzsektor oder dem öffentlichen Dienst waren der Einladung der Schule gefolgt. In 4 Dating-Runden informierten die Betriebe über die verschiedenen Arbeitsfelder, sowie Werte und Strukturen des Unternehmens. Auch Erwartungen der Ausbildungsbetriebe an die zukünftigen Auszubildenden kamen zur Sprache, als die Schüler nach Verdienstmöglichkeiten, Gratifikationen und Zugangsvoraussetzungen fragten. In individuellen Gesprächen nach Abschluss der Runden konnten auch anwesende Eltern Kontakte knüpfen und einzelne Schüler Praktikumszusagen ergattern. Bei dem ein oder anderen älteren Schüler gab es auch die „Liebe auf den ersten Blick“ und ein bis dato unsicherer Berufswunsch wurde durch die Ausführungen der Unternehmensvertreter zur Gewissheit.

Im Rahmen einer Abschlussrunde mit dem Kollegium wurde von Seiten der Unternehmen deutlich gemacht, wie wichtig die Arbeit an der Realschule im Rahmen der beruflichen Orientierung ist, um dem Fachkräftemangel in der Region vorzubeugen. In der Hoffnung, dass einige Schüler, aber auch Ausbildungsbetriebe ihr „Valentine“ gefunden hatten, wurde dieser besondere Schultag in gemütlicher Runde beendet.