DITIB Islamische Gemeinde zu Kreuztal e.V. ruft zu Spendenaktion für Erdbebenopfer an der Grenze Türkei-Syrien auf

(wS/red) Kreuztal 09.02.2023 | Die DITIB Islamische Gemeinde zu Kreuztal e.V. ruft zu einer Geldspendeaktion für die Opfer des schweren Erdbebens an der Grenze zwischen Türkei und Syrien auf. Die Stärke des Bebens wird auf 6,4 bis 7,4 geschätzt, was viele Menschen in eine schlimme, lebensbedrohliche Lage gebracht hat.

„Wir möchten allen Menschen, die in dieser schwierigen Situation unsere Hilfe benötigen, unterstützen“, sagt der Vorstand der DITIB Islamischen Gemeinde zu Kreuztal e.V. „Wir rufen alle dazu auf, uns bei der Spendensammlung zu helfen, um diesen Menschen zu zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen.“

Die Spendensammlung findet am Freitag, dem 10. Februar 2023, von 12 bis 14 Uhr, in der Moschee in Kreuztal (Bahnhofstraße 3) statt. Der Frauenverband Lahmacun wird vor Ort Essen verkaufen, um die Spendenaktion zu unterstützen. Die Jugendgruppe der Moschee Kreuztal wird ebenfalls einen Waffelverkauf im Kaufland Kreuztal am Donnerstag (09.02.) und Freitag (10.02.) starten.

„Wir möchten die Spendenaktion auch mit Gebeten begleiten“, so der Vorstand. „Wir widmen diese Gebete den Angehörigen und Verstorbenen und werden für sie beten, dass sie Kraft und Trost in diesen schwierigen Zeiten finden.In einer Zeit, in der viele Menschen in Not sind, ist es wichtiger denn je, dass wir zusammenhalten und einander stützen.“

Die DITIB Islamische Gemeinde zu Kreuztal e.V. hofft, dass möglichst viele Menschen an der Spendensammlung teilnehmen werden, um den Betroffenen in Türkei und Syrien zu helfen.

„Es bricht uns allen das Herz, nicht vor Ort sein zu können, aber wir sind mit allen Familien verbunden, die ihr Zuhause und ihre Angehörigen verloren haben“, so der Vorstand abschließend.

Foto: Alaattin Albayrak

