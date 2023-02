Einbruch in Vereinsheim – Täter brechen Automaten auf

(wS/si) Siegen 23.02.2023 | Unbekannte Täter sind im Verlauf des Mittwochs (22.02.2023) zwischen 06.00 Uhr und 17.00 Uhr gewaltsam in die Räume eines „Balkantreffs“ an der Hagener Straße in Siegen eingedrungen.

Sie brachen im Inneren zwei Automaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld.

Das zuständige Kriminalkommissariat 5 der Siegener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.



