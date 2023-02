Eine Aufgabe für den Tag: Gemeinsam „Unsere Läden“ unterstützen

(wS/bb) Bad Berleburg 06.02.2023 | Treffpunkt für alle, Nahversorgung mit regionalen Produkten für alle, kreativer und inklusiver Arbeitsplatz: „Unser Laden“ ist vielfältig. Und längst fest verankert in den örtlichen Strukturen von Berghausen und Dotzlar – und darüber hinaus. Täglich gehen dort Kundinnen und Kunden wie auch Mitarbeitenden begeistert ein und aus. „Unser Motto lautet: Gemeinsam voran, gemeinsam stark! Das gilt auch und gerade für die Grund- und Nahversorgung in unseren Ortschaften. ,Unser Laden‘ ist dafür ein zentraler Bestandteil“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg unterstützt daher das Fundraising-Projekt „Gemeinsam für Vielfalt – Dem Tag eine Aufgabe geben!“ des Sozialwerks St. Georg als Träger von „Unser Laden“.

Im Internet unter www.gemeinsam-fuer-vielfalt.de/project/dem-tag-eine-struktur-geben gibt es die Möglichkeit, die Dorfläden ebenfalls mit einer Spende zu unterstützen.

Und damit nicht nur wichtige Nahversorgungsangebote in den beiden Ortschaften zu erhalten und weiterzuentwickeln, sondern auch die Mitarbeitenden aktiv zu unterstützen.

„Dorfläden sind ein zentrales Angebot für die Grund- und Nahversorgung von Ortschaften und die Attraktivität einer Kommune. Deshalb ist es uns besonders wichtig, unsere nicht mehr wegzudenkenden Angebote vor Ort zu stärken und weiterzuentwickeln. Berghausen und Dotzlar sind in diesem Kontext besonders wichtige Standorte“, erklärte Holger Gierth.

Der Geschäftsführer des Sozialwerks St. Georg hatte ebenfalls beim Fundraising-Projekt zugunsten der beiden Dorfläden gespendet: „Die Dorfläden sind mit ihrem Arbeitsangebot für Menschen mit Assistenzbedarf einzigartig in der Region. Ein großartiges Projekt welches die Teilhabe am Arbeitsleben wirklich fördert. Um dieses Angebot zu erhalten, spende ich gerne“, berichtete Holger Gierth.

Denn genau darum bei „Unser Laden“: Der Inklusionsgedanke steht an erster Stelle.

Die Mitarbeitenden übernehmen nicht nur vielfältige Aufgaben, sie bringen auch ihre Ideen ein und beraten Kundinnen und Kunden. Für letztere ist „Unser Laden“ ein zentraler Treffpunkt im Dorf und Ort der Begegnung. Zugleich ist das umfangreiche Sortiment mit regionalen Produkten in den Dorfläden wichtig, um ein Angebot vor Ort für ältere und immobile Menschen zu schaffen.

„Das Konzept von ,Unser Laden‘ ist toll: inklusiv, nachhaltig und vor allem gut erreichbar für Menschen aus den Ortschaften“, erklärte Sandra Janson, die in Berghausen lebt und regelmäßig gerne vor Ort einkauft. Einen von vielen weiteren Unterstützenden findet das Konzept von

„Unser Laden“ auch in Person von Dr. Udo Jung: „Die Dorfläden sind aus den Ortschaften nicht mehr wegzudenken. Das Fundraising-Projekt ist nicht nur dafür da, die Angebote zu erhalten, sondern sie auch nachhaltig weiterzuentwickeln“, betonte der Schirmherr des Dorfjubiläums von Dotzlar.

Denn nicht nur Dr. Udo Jung wusste: „Unser Laden“ ist vielfältig in allen Facetten und Strukturen.

