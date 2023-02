Frisurentradition wird in Hilchenbach weitergeführt: Enkeltochter Mandy Busch übernimmt Salon an der Dammstraße

(wS/red) Hilchenbach 09.02.2023 | Seit 1977 pflegt und stylte Bergrun Stahl die Haare ihrer treuen Kunden und Kundinnen mit Leidenschaft. Diese Passion wurde an ihre Tochter und schließlich an ihre Enkeltochter, Mandy Busch, weitergegeben. Seit dem 1. Januar 2023 übernimmt Mandy nun das Ruder des Friseursalons an der Dammstraße und wurde zur neuen Inhaberin ernannt.

Zu diesem besonderen Anlass wurden Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Martina Hamann und Theresa Wiegelmann vom Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus begrüßt. Die drei haben die gute Arbeit vor Ort beobachtet und freuen sich sehr darüber, dass die Familie das Friseurhandwerk von Generation zu Generation weitergegeben hat.

Das Friseurgeschäft befindet sich in der Innenstadt und profitiert vom „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“. Bis Ende 2023 erhält Mandy einen Zuschuss aus dem Fördertopf, was bedeutet, dass sie nur 20% der Mietkosten selbst aufbringen muss.

Mandy ist mit der Arbeit an der Dammstraße bestens vertraut. Seit Jahren schon schwingt sie hier Schere und Kamm. Jetzt wechselt sie ihre Rolle von der Angestellten zur Chefin, aber sie fühlt sich nicht wesentlich anders. Sie sagt, dass sich im Salon nichts geändert hat, außer dass ein wenig mehr Papierkram hinzugekommen ist. Aber sie kann sich jederzeit an ihre Familie wenden, falls Fragen auftauchen.