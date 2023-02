Generationswechsel an der Spitze der KPV Südwestfalen

(wS/cdu) Siegen 15.02.2023 | Nach 20 Jahren als KPV Vorsitzender Südwestfalen kandidierte Detlef Seidel (MK) aus Werdohl nicht mehr für den Bezirksvorsitz der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV).

Nach Durchführung der Wahlen bei der Bezirksdelegiertenversammlung in Lüdenscheid konnte er seinem Nachfolger, Frank Linnekugel (HSK) zur einstimmigen Wahl gratulieren.

F. Linnekugel ist Kreisvorsitzender der KPV HSK und Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK.

Mit einem opulenten Obstpräsent bedankte er sich bei seinem Vorgänger Detlef Seidel, der seit 2003 an der Spitze der Bezirks-KPV stand.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: den beiden stellv. Vorsitzenden Diana Naujocks (MK) und Birgitt Honsel (Soest), den Schriftführern Marcel Spork (HSK) und Manuela Mewes (Soest), sowie den Beisitzern Hubert Brill (Olpe), Thomas Gerwin (Soest), Klaus Grünbach (Siegen), Ludwig Poggel (HSK) und Detlef Seidel (MK).

Zu Beginn der Delegiertenversammlung informierte der GF der Märkischen Kliniken, Dr. Thorsten Kehe, die Delegierten über die Zukunft der aktuellen Krankenhausentwicklung. Die daraus resultierende rege Diskussion zeigte, dass dieses Thema in allen fünf Kreisen auch von erheblicher kommunalpolitischer Bedeutung ist.

Foto: KPV

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier