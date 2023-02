„Jung-Stilling“: Malteser packen bei Umzug mit an

Operative Intensivstation befindet sich nun im neuen Anbau des Diakonie Klinikums

(wS/red) Siegen 07.02.2023 | Tatkräftige Hilfe gab es beim hausinternen Umzug im Siegener Diakonie Klinikum: Im Jung-Stilling-Krankenhaus siedeln derzeit nach und nach mehrere Abteilungen in den neuen, kürzlich offiziell eingeweihten Anbau über. Dieser Tage war die operative Intensivstation an der Reihe, und dabei packten auch Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes kräftig mit an.

Die 4. Einsatzeinheit des Kreises Siegen-Wittgenstein unterstützte den Umzug mit 13 Ehrenamtlichen aus den Malteser-Gliederungen Siegen, Netphen und Bad Laasphe. Sie alle verfügen mindestens über eine sanitätsdienstliche, die weitaus meisten über eine rettungsdienstliche Ausbildung als Rettungshelfer, Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter.

Unter der Federführung von Stationsleiter Michael Heinelt (für das Klinikum) und Gruppenführer Andreas Flender (für die Malteser) erhielten die Helfer gleich zu Beginn konkrete Instruktionen zum Ablauf des Umzugs. Für beide Seiten war der Einsatz zugleich Übungsszenario für eine Evakuierung, und so wurde zunächst das Notfallkonzept der operativen Intensivstation sorgfältig geprüft. Anschließend rückte die Unterstützung der Intensivpflegekräfte bei Lagerung und Transport von beatmeten und nicht beatmeten Patienten in den Vordergrund. Darüber hinaus stellten die Malteser zwei Intensivbeatmungsgeräte und ein Monitorsystem als „Backup“ zur Verfügung. Im Gegenzug hatte man sich seitens des Diakonie Klinikums im Vorfeld natürlich um die Verpflegung der Helfer gekümmert.

Zum Abschluss des rund sechseinhalbstündigen Einsatzes zogen alle Verantwortlichen ein positives Fazit: Dr. Reiner Giebler, Chefarzt der Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin, Verwaltungsdirektor Fred Josef Pfeiffer, Pflegedirektor Sascha Frank und die Stationsleitungen Eva Schwan, Kai Kölsch und Michael Heinelt waren mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden und bedankten sich ausdrücklich bei den Maltesern für die professionelle Unterstützung bei diesem nicht alltäglichen Einsatz.

