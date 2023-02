Kontrolle über PKW verloren: Rund 5.000 Euro Sachschaden nach Unfall

(wS/si) Siegen 20.02.2023 | Ein 20-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag (19.02.2023) auf der Frankfurter Straße in Siegen für einen Verkehrsunfall gesorgt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 17:45 Uhr mit seinem PKW bergauf in Richtung Wilnsdorf unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem PKW einer 21-Jährigen kollidierte.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die bisherigen Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme haben Hinweise auf ein verbotenes Kfz-Rennen sowie eine Straßenverkehrsgefährdung ergeben.

Der BMW des 20-Jährigen sowie der Führerschein und das Mobiltelefon wurden sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

