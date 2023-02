Orgelmatinée mit Dr. Christian Vorbeck in St. Marien/Oberstadt am 12. Februar – „Heiteres Konzert“ mit Akkordeon und Orgel in Heilig-Kreuz am 19. Februar

(wS/ds) Siegen 06.02.2023 | Orgelmatinée am Sonntag, 12. Februar um 11 Uhr in St. Marien/Oberstadt

Am Sonntag, den 12. Februar spielt in der Orgelmatinée um 11 Uhr in St. Marien/Oberstadt Dr. Christian Vorbeck, Dekanatskirchenmusiker in Witten und Orgelbeauftragter für das Dekanat Siegen Werke von Georg Friedrich Händel, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Wagner. Der Eintritt ist frei.

„Heiteres Konzert“ mit Akkordeon und Orgel am Sonntag, 19. Februar um 17 Uhr in Heilig-Kreuz

Am „Karnevalssonntag“ den 19. Februar um 17 Uhr findet in der Heilig-Kreuz-Kirche, Weidenau ein „Heiteres Konzert“ mit Akkordeon und Orgel statt. Alexandre Bytchkov (Akkordeon) und Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange (Orgel) musizieren tänzerische Werke von u.a. Louis Lefébure-Wély, Reinhard Mey, Astor Piazolla, Nicolò Paganini, Claude Thomain und Antonio Vivaldi. Alexandre Bytchkov ist in St. Petersburg geboren und aufgewachsen und mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe, außerdem zweifacher Deutscher Akkordeonmeister. Der Eintritt für das Konzert in Heilig-Kreuz beträgt 10 €, erm. 7 €.