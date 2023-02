Senioren-Sicherheitsberaterin für die Polizei Siegen-Wittgenstein informierte über Betrügereien und Abzocke

(wS/red) Kreuztal 26.02.2023 | Unter dem Thema „Sicherheit im Alter – Betrügereien und Abzocke“ stand das Wintercafé des Heimatvereins Littfeld-Burgholdinghausen. Die Senioren-Sicherheitsberaterin für die Polizei Siegen-Wittgenstein im Ehrenamt, Ulla Schreiber, ging mit den Gästen auf Telefonanrufe von „Enkeltrick-Betrügern“, falschen Polizeibeamten oder falsche Gewinnversprechen ein.



Fast alle Anwesenden hatten bereits eigene Erfahrungen mit Anrufen nach dem Motto „Rate mal, wer hier spricht…“ gemacht und konnten berichten, wie man sich erfolgreich wehrt.

Auch über Gefahren an der Haustür durch Personen, die sich unter Angabe falscher Identitäten oder Vortäuschen von Notlagen Zutritt verschaffen wollen, wurde bei Kaffee und Kuchen in der Kapellenschule gesprochen. Es bestand Einigkeit darüber, dass die Aufklärung und der Austausch über die Betrugsversuche und den richtigen Umgang mit solchen Situationen der beste Schutz sind. Ulla Schreiber bot den Gästen neben Informationsmaterial auch Einzel- oder Gruppenberatungen im kleinen

Rahmen nach Absprache an.

Die nächste und letzte Wintercafé-Veranstaltung des Heimatvereins in dieser Saison ist am 26. März im Bürgertreff Kapellenschule in Littfeld.

Auf dem Programm steht ein Kurzvortrag von Frau Dr. Petra Solau-Riebel zum Siegerländer-Sprachatlas.

Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Gäste sind herzlich willkommen.

