Start der Umgestaltung in Neunkirchens Ortsmitte

(wS/nk) Neunkirchen 14.02.2023 | Unübersehbar arbeiten sich Abriss-Bagger und schweres Gerät seit Ende Januar durch die Ortsmitte Neunkirchens. Die ersten Gebäude an der Kölner Straße, in denen ehemals unter anderem die Buchhandlung Braun, Schuh Burbach und ein Schlecker-Markt beheimatet waren, sind bereits Geschichte. Auch mit dem Abtransport des Abbruchmaterials wurde bereits begonnen.

Die eigens für das Projekt gegründete Heller Grund GmbH & Co. KG, deren Gesellschafter und Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann zeigten sich auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des aktuellen Sachstandes sichtlich zufrieden, dass das größte Bauprojekt Neunkirchens nun endlich gestartet ist.

Dem vorausgegangen waren lange Verhandlungen um insgesamt fünf Gebäude mit Wohn- und Gewerbeeinheiten, die Einwerbung von Fördermitteln nach KfW-40 Standards und unzählige Gespräche mit allen Beteiligten.

Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann freut sich, dass mit dem Abriss der Startschuss zur Umgestaltung des Ortskerns gefallen ist: „Die Investoren und die Neunkirchener haben einen langen Atem gehabt.

Ich möchte allen für die Geduld bis hierhin danken. Ich bin sicher, dass wir uns in zwei Jahren gemeinsam an dem bis dahin Geschaffenen erfreuen werden.“ Verwaltung und Investorengemeinschaft müssen eng und Hand in Hand zusammenarbeiten.

Die Investorengemeinschaft wird den Bau der fünf Gebäude und der Parkpalette darunter übernehmen. Das Gelände wird nivelliert und die Verwaltung wird den „Deckel“ der Parkpalette mit dem öffentlichen Platz gestalten. Versorgungs- und Abwasserleitungen, Statik und Zeitpläne sind nur einige Punkte, die mitzudenken sind. Eine ambitionierte Aufgabe, der sich alle Beteiligten jedoch tatkräftig und mit Freude stellen.

Zukünftig entsteht hier ein attraktiver Platz mit Wasserspiel, Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten für Jung und Alt und viel Grün. Die Pläne für den öffentlichen Raum hat die Verwaltung in vielen Beteiligungsrunden mit Bürgerschaft und Politik von der Fa. Greenbox aus Köln erstellen lassen. Das Materialkonzept sieht viele natürliche Materialien und die Akzentfarbe „gelb“ vor. In Zukunft wird es auf dem Platz selbst nur noch sieben Kurzzeitparkplätze geben, damit Bürger:innen schnell etwas erledigen können. Dieses Areal soll weitestgehend Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein.

Die kürzlich gegründete Heller Grund GmbH & Co. KG, deren Gesellschafter die Sparkassen Burbach-Neunkirchen und Siegen sowie die Firmen Otto Quast sind, werden nach dem Abriss umgehend mit dem Bau der ersten Gebäude beginnen.

Eine besondere Rolle kommt hier der Sparkasse Burbach-Neunkirchen zu. So ist das Kreditinstitut an dem Projekt gleich in doppelter Funktion beteiligt und zeigt damit seine besondere Verantwortung für die Weiterentwicklung der Region und Neunkirchens: Einerseits tritt es als Mitinvestor in der Heller Grund GmbH & Co. KG auf. Andererseits wird die Sparkasse auch Eigentümerin des neuen Sparkassengebäudes am Rathausplatz 2. Die Sparkasse lässt das Gebäude an der Kölner Straße, in dem sie zukünftig ihre Neunkirchener Filiale, ihre Versicherungsagentur sowie ein modernes Kompetenzcenter für Firmenkunden und Vermögensanlagen präsentieren wird, ebenfalls von den Firmen Otto Quast erstellen.

Dort entstehen auf zweieinhalb Etagen mit fast 900 qm Fläche attraktive Geschäftsräume. Der Vorstandsvorsitzende Markus Keggenhoff blickt voraus: „Ich bin sicher, dass wir mit dieser Investition einerseits unseren Kunden eine offene und moderne Sparkasse Burbach-Neunkirchen präsentieren. Andererseits freue ich mich auch darauf, den Mitarbeiter ein neues Raumkonzept anbieten zu können, in dem ihnen die Beratung unserer Kunden und die Arbeit insgesamt viel Freude bereiten wird. Mit diesem doppelten Invest bauen wir unsere Marktführerschaft konsequent aus. Zudem engagieren und investieren wir bewusst in die Weiterentwicklung der Ortsmitte hier in Neunkirchen.“

Das Immobiliencenter der Sparkasse Burbach-Neunkirchen ist außerdem Ansprechpartner für alle Miet-Interessenten der fünf neuen Gebäude. Vor Ort in Neunkirchen steht mit Michael Reinschmidt ein kompetenter und erfahrener Ansprechpartner für erste Informationen zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung mit dem Maklerteam der Sparkasse kann über die extra geschaltete Hotline unter der Telefonnummer 02735 / 497-1234 direkt erfolgen.

Die Gemeinde Neunkirchen beabsichtigt, die aktuellen Räume der Geschäftsstelle der Sparkasse zu übernehmen. Die Verwaltung überlegt, hier zukünftig die Bibliothek, das

Bürgeramt und die Polizei unterzubringen.

Fakten zum Neubau des Rathausquartiers

Auf dem ehemaligen Parkplatz werden 46 moderne und attraktive Wohneinheiten mit acht unterschiedlichen Wohnungstypen entstehen. Selbstverständlich sind alle Wohnungen barrierefrei und mit Balkon oder Terrasse ausgestattet.

Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Einheiten sind zwischen 55 und 135 qm groß und bieten somit Singles wie auch Familien die Möglichkeit, zentral in Neunkirchen zu leben. Zehn Penthouse/Dachgeschoss-Wohnungen mit einem schönen Blick von der Dachterrasse entstehen hier ebenso wie 1.250 qm Gewerbefläche in den Erdgeschossen. Hier sind aktuell noch bis zu neun Gewerbeeinheiten möglich, wobei die Aufteilungen von 50 bis 200 qm aktuell noch variabel planbar sind.

Seit die Umgestaltung der Ortsmitte Thema in Neunkirchen ist, gehen bei der Heller Grund GmbH & Co.KG auch stetig Interessensbekundungen zur Anmietung der Wohn- und Gewerbeimmobilien ein. Viele Interessenten wunderten sich, dass noch keine konkreten Vorverträge geschlossen wurden. Aufgrund des einsetzenden und andauernden Krieges und der deutlich explodierenden Baupreise mussten jedoch die Kalkulationen quasi wöchentlich überarbeitet werden. Hier hat sich bezahlt gemacht, dass Verwaltung und Politik stets auf lokale Investoren gesetzt haben, die sich der Verantwortung für die Region bewusst sind.

Tillmann Reusch, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Siegen, erläutert dazu, dass sich die Sparkasse Siegen stets bewusst gewesen sei, Ihre Verantwortung in der Heller Grund GmbH & Co. KG wahrzunehmen und Unterstützung zu leisten, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind.

Reinhard Quast, der mit den Firmen Otto Quast die Maßnahme als Mitinvestor auch baulich umsetzt, freut sich bereits jetzt auf die neuen Gebäude. „Ich bin sicher, dass Neunkirchen enorm an Attraktivität gewinnen wird, wenn wir in wenigen Jahren die fünf Gebäude errichtet haben. Ich kann mir gut vorstellen, wie die neue Mitte den Einzelhandel und die Gastronomie beleben wird.

Rund um die Ortsmitte entstehen über 100 neue Fahrradparkplätze, eine Mobilstation im Bereich der Haltestelle sowie Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.

Der Abriss der Gebäude wird aktuell bereits über eine Webcam aufgenommen und kann auf der Seite der Gemeinde Neunkirchen eingesehen werden (www.neunkirchen siegerland.de).



