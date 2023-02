Toter Kranich fällt vom Himmel und prallt auf PKW – über 700€ Schaden

(wS/red) Hilchenbach 27.02.2023 | Letzte Woche ereignete sich in Hilchenbach Lützel ein ungewöhnlicher Vorfall, der bei einem Paar für Aufregung sorgte. Gegen 21:45 Uhr hörten sie draußen einen lauten Knall und gingen nachsehen, was passiert war. Dabei bemerkten sie, dass ein Kranich tot vom Himmel gefallen war und auf der Haube ihres geparkten PKWs aufgeprallt war. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Fahrzeug ein Schaden von über 700€.

Ein hinzugerufener Jäger wurde um Hilfe gebeten und holte das tote Tier ab. Ersten Vermutungen nach kann der Tod des Tieres aufgrund der Kälte eingetreten sein. Das Tier könnte aufgrund des kalten Wetters in der Region geschwächt gewesen sein, was zu dem unglücklichen Vorfall geführt haben könnte.

Fotos: J. Vierschilling