Vorschläge für Heimatpreis gesucht – Stadt Bad Laasphe möchte Auszeichnung auch in diesem Jahr verleihen

(wS/bl) Bad Laasphe 14.02.2023 | Mit dem Heimatpreis zeichnet die Stadt Bad Laasphe alljährlich Vereine, Initiativen, Nachbarschaften, Aktivgruppen und Einzelpersonen aus, die sich durch herausragendes ehrenamtliches Engagement auf besondere Weise um ihre Heimat und das Gemeinwesen verdient gemacht haben. Im vergangenen Jahr konnten sich der Förderverein Freibad Laasphe e.V., der Heimatverein Puderbach und Erhard Schmidt aus Banfe über die Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro freuen, das wie gewohnt aus dem Landesprogramm „Heimat-Preis“ stammte.

Nun ist die Lahnstadt auf der Suche nach Vorschlägen und/oder Bewerbungen für die neue Vergaberunde. Diese können ab sofort und noch bis zum 12. Mai bei der Verwaltung eingereicht werden – entweder persönlich, per Post (Stadtverwaltung Bad Laasphe, z. Hd. Herrn Jann Burholt, Mühlenstraße 20, 57334 Bad Laasphe) oder per E-Mail (jf.burholt@bad-laasphe.de).

Bürgermeister Dirk Terlinden ermuntert die Bad Laaspherinnen und Bad Laaspher mitzumachen: „Wir konnten die Fördersumme in Höhe von 5.000 Euro für den Heimat-Preis erneut beantragen. Doch an wen soll das Geld in diesem Jahr gehen? Teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit oder bewerben Sie sich selbst! Vorbehaltlich der Bewilligung der Mittel durch die Bezirksregierung Arnsberg möchten wir den Betrag gerne wieder auf drei tolle Engagements mit gestaffelten Preisgeldern von 2.500 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro aufteilen“, verrät der Verwaltungschef.

Gefördert werden Projekte, Aktivitäten und Ideen, die lokale und regionale Identität sowie Gemeinschaft – und damit Heimat – stärken. Voraussetzung ist ein besonderes ehrenamtliches Engagement, das sich durch folgende Kriterien auszeichnet:

großer persönlicher Einsatz

Zurückstellung eigener Interessen

keine Bezahlung bzw. nur Aufwandsentschädigung

bei Einzelpersonen: langjährige Tätigkeit an verantwortlicher Stelle in Vereinen oder sonstigen Institutionen

besonderes soziales, kulturelles oder umweltbewusstes Engagement

Die Entscheidung darüber, welche Engagements am Ende gewürdigt werden, trifft wie immer eine Jury. In Ausnahmefällen behält sich die Stadt vor, auch nur ein Projekt mit einem Preisgeld von 5.000 Euro oder zwei Projekte mit aufgeteilten Preisgeldern auszuzeichnen. Für die Gewinner geht es anschließend in einer neuen Wettbewerbsrunde auf Landesebene weiter.

„Mit dem Heimatpreis unterstützen wir gemeinnütziges Engagement für unsere Stadt und die Menschen vor Ort nicht nur monetär, sondern rücken seine generelle Bedeutung für die Gesellschaft nochmal ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Ohne das Ehrenamt würden ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Zusammenlebens und Gemeinwohls und mit ihm viele Angebote wegbrechen. Deshalb bin ich sehr glücklich und dankbar, dass wir so viele ehrenamtlich Tätige haben, die mit ihrem persönlichen Einsatz dazu beitragen, dass Bad Laasphe eine Heimat für jeden und jede sein, werden und bleiben kann. Ich freue ich mich wieder auf viele Vorschläge und Bewerbungen für den diesjährigen Heimatpreis“, so Dirk Terlinden.

