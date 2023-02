Vorsicht vor Kriminellen im Internet

(wS/ots) Kreisweit 07.02.2023 | Immer wieder kommen Betroffene auf die Polizeiwache oder erstatten Online-Anzeige, da sie im Internet betrogen wurden. Besonders ältere Menschen stehen im Fokus dieser Straftaten.

So surfte am Freitag ein 89-Jähriger im Internet, als plötzlich ein Warnhinweis auf seinem Bildschirm erschien. In diesem stand, dass sein PC von einem Virus befallen sein sollte und er einen Mitarbeiter einer PC-Firma telefonisch kontaktieren müsse. Dieser Anweisung kam der Senior nach. Durch den Zugriff des Mitarbeiters verschaffte sich dieser Zugriff zu den Daten und auch zu dem Online-Banking des Geschädigten. Daraufhin stellte der 89-Jährige fest, dass von seinem Konto mehrere Geldabbuchungen an eine unbekannte Kontoverbindung vorgenommen worden sind. Der Senior erstattete umgehend Anzeige und kontaktierte seine Hausbank.

Bei der Vielzahl an Vorgehensweisen ist es besonders wichtig, ein paar Grundregeln zu beachten:

– Klicken Sie niemals auf Warnhinweise oder Ihnen unbekannte Links.

– Gewähren Sie niemals Unbekannten Zugriff auf Ihren PC.

– Geben Sie weder am Telefon noch per E-Mail persönliche Daten an Unbekannte weiter.

– Öffnen Sie keine Dateien, Anhänge oder Links von unbekannten Adressaten. Seien Sie auch misstrauisch, wenn es sich um Anhänge in E-Mails von scheinbar offiziellen Stellen handelt.

– Laden Sie keine Software und keine Programme herunter.

Weitere Tipps und Verhaltenshinweise erhalten Interessierte hier:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/phishing-mails-richtig-einschaetzen-und-handeln/.