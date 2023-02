Paul Niederstein nimmt Sie mit auf eine Reise durch das älteste Familienunternehmen der Region

(wS/si) Siegen 07.02.2023 | Das Siegener Stadtarchiv lädt zu einer neuen Ausgabe der Vortragsreihe „Siegener Forum“ ein:

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, zeichnet Referent Paul Niederstein die rund 500-jährige Geschichte des traditionsreichen Siegerländer Unternehmens Dresler/Niederstein nach, das auf eine lange und wechselvolle Geschichte seit dem Mittelalter zurückblickt.

Thematisiert werden dabei nicht nur bedeutende Familienmitglieder und wirtschaftsgeschichtliche Ereignisse, sondern auch die Einbettung der Firmenhistorie in die Entwicklung der lokalen Montanregion.

Als geschäftsführender Gesellschafter der heute international operierenden „The Coatinc Company Holding GmbH“ in Bochum (mit Stammsitz „Coatinc Siegen GmbH“ in Kreuztal) wird Paul Niederstein die Geschichte seiner Familie und ihrer unternehmerischen Wurzeln in die Metallbearbeitung bis in die Frühe Neuzeit porträtieren. Aus einer ehelichen Verbindung der Familie Dresler, die über Generationen nicht nur Unternehmenspersönlichkeiten in der Siegerländer Montanindustrie, sondern auch Bürgermeister der Stadt Siegen stellte, ging mit der Familie Niederstein Mitte des 19. Jahrhunderts ein neuer Ast im Stammbaum hervor.

Der Vortrag findet am Donnerstag, den 23. Februar 2023, um 18.30 Uhr im Eintrachtsaal der Siegerlandhalle statt. Einlass ist ab 18.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.