Volksbank in Südwestfalen eG unterstützt VHS Siegen mit Spende für neuen Beamer

(wS/vb) Siegen 01. März 2023 ─ Die VHS Siegen ist ein wichtiger Bestandteil des Bildungsangebots in der Region. Seit über 70 Jahren bietet sie Kurse und Veranstaltungen für alle Altersgruppen an und unterstützt die Menschen dabei, bestehende Fähigkeiten zu verbessern und neue Interessengebiete zu entdecken. Hierzu kommt auch Technik zum Einsatz, die jedoch nicht immer den neuesten Anforderungen gewachsen ist und zuweilen erneuert werden muss.

Der Regionalbeirat der Volksbank in Südwestfalen eG hat daher Ende Februar einen Spendenscheck in Höhe von 1.800 Euro an den Förderverein der VHS Siegen übergeben. Mit dem Geld wurde ein neuer, leistungsstarker Beamer für den Unterricht angeschafft. Den Scheck überreichte Regionalbeiratsvorsitzender Wolfgang Narjes gemeinsam mit Volksbank- Bereichsleiter Privatkunden Filialen Bernd Schöler an die Vorsitzende des VHS- Fördervereins, Ingrid Tielsch, sowie an die Leiterin der VHS Siegen, Anke Homfield.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Spende erhalten“, sagt Ingrid Tielsch, Vorsitzende des VHS-Fördervereins bei der Übergabe des Schecks im KrönchenCenter Siegen. Der bisherige Decken-Beamer im großen Unterrichtsraum war mittlerweile in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. „Dieser Beamer ist für unseren Unterrichtsbetrieb unverzichtbar und trägt maßgeblich zur Verbesserung unserer Bildungsangebote bei“, ergänzt die Leiterin der VHS Siegen, Anke Homfield.

Der Vorsitzende des Regionalbeirats, Wolfgang Narjes, betonte nochmals seine Wertschätzung gegenüber dem Engagement von Lehrenden und Lernenden. Narjes: „Es gibt im Leben immer etwas zu lernen, die VHS hilft dabei seit vielen Jahren. Daher möchten auch wir als Regionalbeirat einen Beitrag dazu leisten.

Wir hoffen, dass der neue Beamer dazu beiträgt, den Lernerfolg zu steigern und am Ende die nötige Motivation schafft, von der alle Beteiligten gleichermaßen profitieren.“

Der Regionalbeirat:

Den Regionen des Geschäftsgebiets der Volksbank in Südwestfalen eG ist ein sogenannter Regionalbeirat zugeordnet. Ziel ist es, die genossenschaftliche Idee stärker erlebbar zu machen. Jeder Regionalbeirat nimmt zu aktuellen Themen Stimmungen von Mitgliedern und Kunden auf und gibt beratend Anregungen. So leistet der Regionalbeirat mit seinen speziellen Marktkenntnissen einen wichtigen Beitrag zur genossenschaftlichen Strategieentwicklung der Volksbank.

Foto: Volksbank in Südwestfalen eG