Die letzten Plätze sichern: Jugendfreizeit nach Grömitz im Juli

(wS/hi) Hilchenbach 28.03.2023 | Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach bietet in den Sommerferien vom 10. bis 19. Juli eine Jugendfreizeit nach Grömitz an. Dafür sind nur noch wenige Plätze frei! Wer Interesse hat, meldet sich auf www.kjb-angebote.de an.

Das Gruppenhaus „Matrosenkoje“ liegt in unmittelbarer Nähe zum Strand. Auf dem Beachvolleyballfeld, dem Bolzplatz, an der Lagerfeuerstelle und an den Tischtennisplatten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die freie Zeit abwechslungsreich gestalten.

Das pädagogische Team mit haupt- sowie nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitet ein aktives und kreatives Programm vor.

Die Hin- und Rückreise erfolgt in einem Reisebus mit Pausen. Der Preis für die Freizeit beträgt 379,00 Euro, mit der Hilchenbacher Familienkarte 367,50 Euro und mit Familienkarte Plus 189,50 Euro. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach unter Tel. (02733) 288-124. Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf sind willkommen und können selbstverständlich ebenfalls angemeldet werden.

Für Fragen zur Reise steht Heike Kühn unter Tel. (02733) 288-124 oder per E-Mail an h.kuehn@hilchenbach.de zur Verfügung.