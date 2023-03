Dorfgemeinschaft Littfeld lädt zum Osterputz ein: Gemeinsam für eine saubere Natur und mehr Umweltbewusstsein

(wS/dg) Kreuztal 11.03.2023 | Achtlos weggeworfener Müll schadet der Natur und gefährdet Mensch und Tier. Um dem entgegenzuwirken, veranstaltet die Dorfgemeinschaft Littfeld am kommenden Samstag, den 18. März, einen Osterputz und lädt dazu ein, sich zu beteiligen.

Die jährliche Aufräumaktion findet in und rund um den Ort statt und soll dazu dienen, die Natur von den Spuren der Zivilisation und des Konsumverhaltens zu befreien. Dabei geht es nicht nur darum, den Müll aufzusammeln, sondern auch darum, das Bewusstsein für Umweltbelange im Alltag zu schärfen.

Um 9.30 Uhr startet das Clean Up am Bürgertreff Kapellenschule in Littfeld. Dort werden alle Teilnehmer mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, bevor sie gemeinsam losziehen, um die Umgebung vom Müll zu befreien.

Neben der Möglichkeit, aktiv etwas für die Umwelt zu tun, steht auch das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund. Die Aktion bietet die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich gemeinsam für eine gute Sache einzusetzen.

Die Veranstaltung klingt mittags mit einem traditionellen Fleischwurst- und Ostereier-Essen aus, bei dem alle Teilnehmer herzlich willkommen sind.

Die Dorfgemeinschaft Littfeld hofft auf eine zahlreiche Teilnahme und bedankt sich im Voraus bei allen, die dazu beitragen, die Natur von Müll zu befreien und das Bewusstsein für Umweltbelange zu schärfen.

