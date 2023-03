Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf HTS

(wS/red) Siegen 08.03.2023 | Auf der HTS kam es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall, der für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Abfahrt Siegen City Galerie in Richtung Siegen. Eine Frau war mit ihrem Mini auf der HTS unterwegs, als sie auf eine Familie in einem Volvo auffuhr. Der Volvo musste aufgrund des Verkehrs stehen bleiben, was die Fahrerin des Minis zu spät bemerkte und ungebremst auf das stehende Fahrzeug auffuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, darunter auch ein Säugling. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Die Mutter und ihr Säugling, sowie die Unfallverursacherin aus dem Mini, wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des Volvo blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Die HTS musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Es bildete sich ein langer Stau, der sich nur langsam auflöste.

Die genaue Ursache des Unfalls wird noch ermittelt. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Fahrerin des Minis nicht ausreichend aufmerksam war und das stehende Fahrzeug zu spät bemerkte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

