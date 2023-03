Eis im Blut: Mattia Bruno übernimmt Eiscafé Cortina in Dahlbruch – Tradition und Neues verbinden

(wS/hi) Hilchenbach 07.03.2023 | Sie haben Eis im Blut: Seit den 60er-Jahren macht Familie Bruno die Menschen der Region inzwischen mit ihren Eiskreationen glücklich. Nun übernimmt die dritte Generation. Die Geschichte beginnt mit Orazio Bruno, der sich 1964 mit einem Eis-Auto einen Namen macht.

1990 eröffnet sein Sohn Michele Bruno gemeinsam mit seiner Frau Violetta das Eiscafé Cortina in Dahlbruch. Im Mai vergangenen Jahres übergibt das Ehepaar die Eisdiele schließlich an Sohn Mattia Bruno.

Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Wirtschaftsförderin Martina Hamann haben dem neuen Inhaber jetzt einen Besuch abgestattet und ihm zu seinem Schritt in die Selbstständigkeit gratuliert.

Bei dem Treffen teilte Mattia Bruno gleich einen weiteren Grund zur Freude mit: Seit genau 25 Jahren verkauft die Familie am jetzigen Standort Müsener Straße 5 schon ihr Eis, die Auswahl reicht heute von A wie Alpenkaramell bis Z wie Zitrone.

Um das Jubiläum angemessen zu feiern, plant er ein Fest im Sommer.

Der 28-Jährige möchte Tradition mit Neuem verbinden und den Ansprüchen der Gäste weiterhin gerecht werden. So können sich Kundinnen und Kunden auch auf vegane Sorten und Kaffee in Bio-Qualität freuen. In den Sommermonaten lädt Mattia Bruno zudem wieder zu den beliebten Aperitif-Abenden ein.

Diese Idee ist im Laufe der Pandemie entstanden, als gesellige Zusammenkünfte nicht oder nur mit Einschränkungen möglich waren. Nach der schwierigen Zeit wollte Familie Bruno ihren Gästen etwas Gutes tun: „Die Veranstaltungen waren für sie wie ein Kurzurlaub“, erinnert sich Mattia Bruno. Kein Wunder also, dass er diese besondere Auszeit an einigen Freitagen im Sommer gerne erneut anbieten möchte.

Platz nehmen dürfen die Gäste dann übrigens auf neuen Stühlen im Außenbereich: Rund 60 Menschen finden hier Platz. Um diese zu bewirten, ist gutes Personal unverzichtbar. Auf seine Aushilfskräfte kann Mattia Bruno sich glücklicherweise immer verlassen: „Sie stärken uns den Rücken.“ Die meisten von ihnen bleiben dem Eiscafé Cortina etliche Jahre treu. Unterstützung erhält der junge Inhaber auch weiterhin von seinen Eltern, deren Wirken jetzt eher in den Hintergrund rückt. „Für die Kundinnen und Kunden ändert sich im Grunde nichts“, so Mattia Bruno, der mit dem Eiscafé groß geworden ist und sich nun darauf freut, das Familienunternehmen in die Zukunft zu führen.

